SEC kripto para ETF\'leri için tarihi karar aldı

Kripto para piyasasında düzenleyici yaklaşım değişiyor ve SEC'in tutumu daha yapıcı hale geliyor. Donald Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşu ve yeni SEC Başkanı Paul Atkins'in atanması ile birlikte düzenleyici ortam hızla değişiyor. Borsaların öncülüğünde geliştirilen yeni çerçeve, her yeni kripto ETF için ayrı onay sürecine ihtiyaç duymadan standart kriterler belirlemeyi hedefliyor.

SEC Kripto ETF'leri İçin Otomatik Onay Sistemi Kuruyor

SEC, kripto ETF'leri için köklü bir değişiklik gerçekleştiriyor. Mevcut 19b-4 formunu gerektiren sistem yerine, borsaların kendi kendilerine onay verebileceği bir çerçeve geliştiriliyor.

New York Menkul Kıymetler Borsası ve Cboe gibi önde gelen borsalar, SEC'e ortak bir öneri sundu. Bu sistem ile piyasa değeri, merkeziyetsizlik ve cüzdan dağıtımı gibi belirli kriterleri karşılayan kripto ETF'leri otomatik olarak listelenebilecek.

ETF analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas, Solana, XRP ve Litecoin ETF'leri için yüzde 95 onay ihtimali bekliyor. Dogecoin, Cardano ve Polkadot başvuruları da yaklaşık yüzde 90 şansına sahip görünüyor.

Grayscale'in çok varlıklı kripto fonu geçen hafta kabul edildi ancak daha sonra askıya alındı. SEC yetkilisi J. Matthew DeLesDernier, tam komisyonun kararı gözden geçireceğini belirtmişti.

Rex-Osprey SOL + Staking ETF gibi yenilikçi ürünler sektöre öncülük ediyor. Bu ETF, staking getirilerinin fon seviyesinde vergilendirilmesini sağlayan akıllı bir yasal çözüm kullanıyor.

21Shares gibi kuruluşlar da bu çerçevenin karmaşıklığı azaltacağını ve belirsizlikleri gidereceğini belirtiyor. Seyffart, çerçevenin ilk halinin bu ay çıkabileceğini ve Eylül-Ekim aylarında uygulanabileceğini söylüyor.