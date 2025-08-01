SEC Solana ETF onayı için son aşamaya geldi - Son Dakika
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SEC Solana ETF onayı için son aşamaya geldi

SEC Solana ETF onayı için son aşamaya geldi
01.08.2025 13:10
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Franklin Templeton, Bitwise ve Fidelity dahil yedi büyük şirket Solana ETF başvurularını güncelledi. Grayscale fon ücretini yüzde 2,5 belirledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins "kripto varlıkların çoğu menkul kıymet değil." açıklaması yaptı. Donald Trump yönetiminde kripto ETF'leri için tarihi fırsat penceresi açıldı.

Spot Solana borsada işlem gören fonları için yapılan başvurular yakın zamanda kritik bir aşamaya geldi. Yatırım devleriyle SEC arasındaki devam eden toplantılar prospektüs dilinin iyileştirilmesi yönünde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Yedi Şirket Solana ETF İçin SEC'e Son Başvuruyu Yaptı

NovaDius Wealth başkanı Nate Geraci, değişikliklerin SEC ve ihraççılar arasında iyileştirmeler yapıldığının kanıtı olduğunu belirtti. Geraci, X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında "Açıkça SEC ile ihraççılar arasındaki diyalog prospektüs dilini iyileştiriyor." ifadelerini kullandı.

Grayscale'in başvurusu, fonu için SOL cinsinden ödenecek yüzde 2,5 ücret talep etmeyi planladığını açıkladı. Bu gelişme, ETF ücret yapılarının netleştiği ve onay sürecinin ilerlemekte olduğuna işaret ediyor.

SEC, XRP'den DOGE'ye kadar olanları takip eden fonlardan düzinelerce diğer kripto fonuyla birlikte SOL ETF'inin başlatılması için çeşitli teklifleri değerlendiriyor. Kurum, Trump yönetimi altında dijital varlıklara daha destekleyici bir duruş sergileyerek fonların potansiyel nihai onayının işaretlerini sundu.

Bu haftanın başlarında SEC hem spot Bitcoin hem de Ethereum ETF'leri için ayni itfaları onayladı ve Bitcoin fonları için opsiyon limitlerini artırdı. Perşembe günü düzenleyici Başkanı Paul Atkins, SEC'in kurallarını güncelleme adına "Project Crypto"yu tanıttı ve SEC'in daha önce söylediğinin aksine "kripto varlıkların çoğunun menkul kıymet olmadığını" belirtti.

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Son Dakika Kripto Para SEC Solana ETF onayı için son aşamaya geldi - Son Dakika

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