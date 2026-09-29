SEC'den kripto projelerine geri alım yanıtı - Son Dakika
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SEC'den kripto projelerine geri alım yanıtı

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SEC\'den kripto projelerine geri alım yanıtı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) personeli, kripto projelerinin kendi tokenlarını geri almasına ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Sistemin çalışır durumda olması ve merkezi bir tarafının bulunmaması öne çıkan koşullar oldu.

SEC'nin 28 Eylül'de güncellediği soru-cevap metni, menkul kıymet niteliği taşımayan kripto varlıkların geri alım duyurularını ele alıyor. Belirtilen koşullar sağlandığında bu duyurular, yatırımcıya kazanç sağlamak için temel yönetim faaliyetleri yürütüleceği yönünde bir taahhüt sayılmayacak.

Bu ayrım, bir işlemin yatırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesinde önem taşıyor. ABD'de kullanılan Howey testinde, yatırımcının başkalarının çalışmalarından kar bekleyip beklemediği incelenen unsurlar arasında yer alıyor.

GERİ ALIMDA İKİ KOŞUL ÖNE ÇIKIYOR

Kripto projeleri, kendi tokenlarını hazine yönetimi, dolaşımdaki arzı azaltma veya tokenları kalıcı olarak dolaşımdan çıkarma gibi amaçlarla geri alabiliyor. SEC personelinin açıklaması, bu işlemlerin duyurulmasının hangi durumlarda yönetim taahhüdü olarak görüleceğine odaklanıyor.

İlk kez 25 Eylül'de yayımlanan metne, 28 Eylül güncellemesinde sistemin merkezi bir tarafının bulunmaması şartı eklendi. Böylece ilgili değerlendirme için yalnızca çalışan bir sistemin varlığıyla yetinilmedi.

Henüz çalışır durumda olmayan bir projede ise farklı bir değerlendirme yapılabilecek. İhraççının geri alımı token sahiplerine getiri sağlayacak bir yöntem olarak sunması, yatırımcıların şirketin çalışmalarından kazanç beklediği yönünde değerlendirilebilecek.

AÇIKLAMA YASAYI DEĞİŞTİRMİYOR

Metin, çalışan kripto sistemlerinin bakımına ve geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri de ele alıyor. Güvenliği sağlama, sistemi iyileştirme veya kullanımını artırma amacıyla yürütülen çalışmaların, belirtilen çerçevede temel yönetim faaliyeti sayılmayacağı ifade ediliyor.

Pazarlama dilinde de mevcut kullanım ile kazanç beklentisi ayrılıyor. Bir sistemin bugün sunduğu işlevlerin tanıtılması, başka unsurlar bulunmadığında, temel yönetim faaliyetleri yürütüleceğine ilişkin taahhüt olarak görülmeyebilecek.

SEC'nin Şirket Finansmanı Bölümü personelince hazırlanan yanıtlar hukuken bağlayıcı değil. Kurum, metnin mevcut yasaları değiştirmediğini ve yeni yükümlülük getirmediğini belirtiyor. Dolayısıyla açıklama, bütün token geri alımlarının menkul kıymet mevzuatı dışında kaldığı anlamına gelmiyor.

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