Singapur tokenize varlıklar için düğmeye bastı

Kripto Para

Project Guardian adlı kripto endüstrisi grubu, yedi farklı yargı bölgesinden 40 finansal kurumu ve politika yapıcıyı bir araya getirdi. Grup, tokenize varlıkların kabulü ve uygulanması için iki yeni çerçeve yayınladı. Bu çerçeveler, finansal kurumların tokenizasyon sürecini daha etkin ve güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlayacak standartları belirliyor.

Finans Devlerinden Tokenizasyon İçin Güç Birliği

MAS Piyasalar ve Kalkınma Genel Müdür Yardımcısı Leong Sing Chiong, son yıllarda tokenizasyona yönelik ilginin önemli ölçüde arttığını vurguladı. Özellikle sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve varlık yönetimi alanlarında yoğunlaşan bu ilgi, sektörün dönüşüm potansiyelini ortaya koyuyor.

Guardian Sabit Getirili Menkul Kıymetler Çerçevesi, borç sermaye piyasalarında tokenizasyonun uygulanması için kapsamlı kılavuzlar sunuyor. Bu çerçeve, tokenize edilmiş sabit getirili çözümlerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Guardian Fonlar Çerçevesi ise tokenize edilmiş fonlar için sektör standartlarını belirliyor. Çerçeve, çoklu varlıklardan oluşan tokenize yatırım araçlarının geliştirilmesine yönelik öneriler içeriyor. Bu düzenlemeler sektörün güvenli ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek.