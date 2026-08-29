Solana arz planını değiştirdi

Kesinleşen sonuçlara göre öneri yüzde 67 destek aldı. Karşı oyların payı yüzde 25,16'da kalırken çekimser oyların oranı yüzde 7,84 oldu.

Oy kullanma hakkına sahip toplam stake'in yüzde 60,7'si oylamaya katıldı.

SGP-0002 kodlu "Çift Dezenflasyon" önerisi, yıllık dezenflasyon oranını yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıyor. Ağın uzun vadeli yüzde 1,5'lik enflasyon hedefi değişmeden kalıyor.

Değişiklik, nihai enflasyon hedefine ulaşma süresini kısaltıyor. Solana Compass verilerine göre ağ, yüzde 1,5'lik nihai enflasyon oranına önceki takvimdeki yaklaşık 5,7 yıl yerine 2,8 yılda ulaşacak.

ALTI YILDA 18,9 MİLYON DAHA AZ SOL ÜRETİLECEK

Yeni program kapsamında önümüzdeki altı yılda tahminen 18,9 milyon daha az SOL üretilecek.

Azalan üretim mevcut SOL sahiplerinin payındaki seyrelmeyi yavaşlatacak. Buna karşılık doğrulayıcıların ve bu doğrulayıcılara SOL stake eden kullanıcıların ödülleri düşecek.

FIGMENT 17,1 MİLYON SOL İLE KARŞI OY VERDİ

En büyük oy sahipleri öneride ikiye bölündü. Kesinleşen verilere göre oylamadaki en büyük katılımcı olan Figment, stake ettiği 17,1 milyon SOL'ün tamamıyla karşı oy kullandı.

Helius ve Jupiter ise öneriyi ezici çoğunlukla destekledi.

Aynı süreçte iki karar daha alındı. Doğrulayıcılar önerilen Solana Anayasası'nı onayladı. Kaynak ve dahil etme ücretlerine ilişkin ayrı öneri ise reddedildi.

Yayım sırasında SOL 103,02 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte yüzde 4,80 değer kaybetti ve 110,13 dolarlık 24 saatlik zirvesinden geriledi.