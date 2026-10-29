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Solana ödemelerinde banka bağlantısı genişliyor

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Solana ödemelerinde banka bağlantısı genişliyor
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Polygon Labs, banka hesapları ile kripto ödemelerini bir araya getiren Open Money Stack altyapısını Solana'ya açtı. Solana üzerinde çalışan şirketler, desteklenen banka ve cüzdan kanallarını tek entegrasyonla bağlayarak müşterilerine ödeme yapabilecek.

Yeni bağlantı, şirketlerin banka hesabından para kabul etmesini, müşterilerine dijital cüzdan sunmasını ve farklı ağlar arasında transfer yapmasını aynı altyapıda topluyor. İşletmeler, Solana'daki ürünlerini başka bir ağa taşımadan bu hizmetleri kullanabilecek. Paketin tamamını almak yerine ihtiyaç duydukları bileşenleri mevcut sistemlerine eklemeleri de mümkün olacak.

BANKA HESABINDAN SOLANA'YA TEK BAĞLANTI

Kriptoyla ödeme yapan şirketler için sürecin önemli bir bölümü, transferin öncesinde ve sonrasında gerçekleşiyor. Bankadaki paranın cüzdana aktarılması, uygun varlığa dönüştürülmesi ve alıcının banka hesabına ulaştırılması, farklı hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurulmasını gerektirebiliyor.

Polygon'un sunduğu yapı, bu aşamaları tek teknik entegrasyon altında birleştirmeyi amaçlıyor. Şirketler, desteklenen banka transferi, kart, nakit ve kripto kanallarından para kabul edebilecek. Müşterilerin varlık tutması ve göndermesi için uygulamalarına entegre cüzdanlar da sunabilecek.

Transfer aşamasında Solana ile Polygon, Ethereum ve Tron gibi desteklenen ağlar arasında para hareketi sağlanabilecek. Alıcıya ödeme ise kullanılabilir banka, kart veya cüzdan kanalları üzerinden yapılabilecek. Böylece işletmenin müşteriye sunduğu hizmet, yalnızca kripto transferiyle sınırlı kalmayacak.

Örneğin bir para transferi şirketi, göndericinin banka hesabından dolar alıp Solana üzerinden USDC aktarabilecek. Ardından alıcının banka hesabına ödeme yapılmasını sağlayabilecek. Bu modelin kullanımı, ilgili banka ve ödeme kanallarının desteklendiği pazarlara bağlı olacak.

İLK KULLANICILARDAN KIRA TEDARİKÇİ ÖDEMELERİNE ODAKLANIYOR

Sınır ötesi ödeme şirketi Kira, Solana entegrasyonunu kullanmaya başlayan ilk işletmeler arasında yer alıyor. Şirket, stablecoin transferlerinin müşterilerinin banka hesaplarında dolara dönüşmesini ve yurt dışındaki tedarikçilere ödeme yapılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kira CEO'su ve kurucu ortağı Edrizio De La Cruz, Solana'yı zaten stablecoin transferleri için kullandıklarını, ancak müşterilere parayı ulaştırmak için bankacılık bağlantılarına ihtiyaç duyduklarını belirtti. Polygon ile çalışmanın bu transferleri tedarikçi ödemelerinde kullanılabilecek dolara çevirmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Solana desteği, Polygon'un aynı ödeme altyapısına Tron'u eklemesinin ardından geldi. Polygon, Coinme satın alımıyla da ABD'deki ödeme faaliyetlerini genişletti. Satın alma, 37 eyalet para transferi lisansı ve 11 eyalette geçerli muafiyet üzerinden şirketin ödeme faaliyetlerine 48 eyalette kapsam sağladı.

Kripto ParaSolanaBankaSon Dakika

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