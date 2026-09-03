Solana\'ın önünde iki büyük risk var

Solana'nın uzun vadeli fiyat geçmişi sert düşüş ve toparlanmalarla şekillendi. Solana 2022'de FTX'in çöküşünün ardından sert bir düşüş yaşamış ve fiyatı 10 doların altına inmişti. Sonraki yıllarda toparlanan varlık Ocak 2025'te 293,31 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Yayım sırasında Solana bu zirvenin yaklaşık yüzde 66 altında işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre Solana son bir ayda yaklaşık yüzde 37 değer kazandı. 109 dolara kadar yükselen SOL, geri çekilmenin ardından 100 dolar çevresinde tutundu.

RALLİYİ BİTCOİN'İN 80 BİN DOLARI GERİ ALMASI TETİKLEDİ

Solana'daki son yükseliş, Bitcoin'in 80 bin doları geri aldığı piyasa rallisiyle aynı dönemde gerçekleşti. İncelenen analiz Bitcoin'in yükselişini iki gelişmeyle ilişkilendiriyor. Trump'a Beyaz Saray'daki kripto etkinliğinde ABD'nin yüksek miktarda Bitcoin ve diğer kripto paraları biriktirme planı soruldu. Başkan bu konunun konuşulduğunu ve tavsiyeleri dinleyeceğini söyledi, ancak herhangi bir alım kararı açıklamadı. İncelenen analiz, bu açıklamanın yatırımcı güvenini desteklemiş olabileceğini savunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvil geri alım işlemlerini 9 Eylül'den itibaren büyüteceğini açıkladı. Bu işlemlerin temel amacı tahvil piyasasının likiditesini desteklemek. Kripto paralara doğrudan para aktığına dair veri bulunmadığından, bunun risk iştahına yansıdığı savı incelenen analizin yorumu olarak korunuyor. Solana da kısa süre sonra Bitcoin'in yönünü izledi.

100 DOLAR KIRILIRSA HEDEF 70 DOLAR

Yükselişe rağmen incelenen analiz olası bir düzeltme senaryosunu gündeme getiriyor. Analizde Solana'nın kısa vadede yatay kalabileceği, 100 doların altına gerileme riskinin de sürdüğü savunuluyor. İlk risk olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşmasının ardından güçlenen faiz artırımı olasılığı gösteriliyor. Warsh enflasyonun "endişe verici" olduğunu söyledi, ancak belirli bir faiz kararına bağlı olmadığını da vurguladı. Faizlerin yükselmesi Solana dahil kripto paralar üzerinde baskı oluşturabilir.

İkinci risk olarak likidite koşullarındaki olası sıkılaşma gösteriliyor. İncelenen analiz, Hazine geri alımlarına atfedilen desteğin kalıcı olmayabileceğini ve bunun kripto paraları baskılayabileceğini savunuyor. Analizde Solana'nın 100 doların altında kalması halinde 70 dolara gerileyebileceği öne sürülüyor. Ancak kaynak bu seviye için bir teknik gösterge veya adı verilen analist dayanağı sunmuyor.