Solana'ın önünde iki büyük risk var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Solana'ın önünde iki büyük risk var

Solana\'ın önünde iki büyük risk var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana, son yükselişin ardından 100 dolar seviyesinde tutunmayı başardı. Ancak incelenen analizde bu seviyenin kaybedilmesi halinde 70 dolara kadar geri çekilme senaryosu ele alınıyor.

Solana'nın uzun vadeli fiyat geçmişi sert düşüş ve toparlanmalarla şekillendi. Solana 2022'de FTX'in çöküşünün ardından sert bir düşüş yaşamış ve fiyatı 10 doların altına inmişti. Sonraki yıllarda toparlanan varlık Ocak 2025'te 293,31 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Yayım sırasında Solana bu zirvenin yaklaşık yüzde 66 altında işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre Solana son bir ayda yaklaşık yüzde 37 değer kazandı. 109 dolara kadar yükselen SOL, geri çekilmenin ardından 100 dolar çevresinde tutundu.

RALLİYİ BİTCOİN'İN 80 BİN DOLARI GERİ ALMASI TETİKLEDİ

Solana'daki son yükseliş, Bitcoin'in 80 bin doları geri aldığı piyasa rallisiyle aynı dönemde gerçekleşti. İncelenen analiz Bitcoin'in yükselişini iki gelişmeyle ilişkilendiriyor. Trump'a Beyaz Saray'daki kripto etkinliğinde ABD'nin yüksek miktarda Bitcoin ve diğer kripto paraları biriktirme planı soruldu. Başkan bu konunun konuşulduğunu ve tavsiyeleri dinleyeceğini söyledi, ancak herhangi bir alım kararı açıklamadı. İncelenen analiz, bu açıklamanın yatırımcı güvenini desteklemiş olabileceğini savunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvil geri alım işlemlerini 9 Eylül'den itibaren büyüteceğini açıkladı. Bu işlemlerin temel amacı tahvil piyasasının likiditesini desteklemek. Kripto paralara doğrudan para aktığına dair veri bulunmadığından, bunun risk iştahına yansıdığı savı incelenen analizin yorumu olarak korunuyor. Solana da kısa süre sonra Bitcoin'in yönünü izledi.

100 DOLAR KIRILIRSA HEDEF 70 DOLAR

Yükselişe rağmen incelenen analiz olası bir düzeltme senaryosunu gündeme getiriyor. Analizde Solana'nın kısa vadede yatay kalabileceği, 100 doların altına gerileme riskinin de sürdüğü savunuluyor. İlk risk olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşmasının ardından güçlenen faiz artırımı olasılığı gösteriliyor. Warsh enflasyonun "endişe verici" olduğunu söyledi, ancak belirli bir faiz kararına bağlı olmadığını da vurguladı. Faizlerin yükselmesi Solana dahil kripto paralar üzerinde baskı oluşturabilir.

İkinci risk olarak likidite koşullarındaki olası sıkılaşma gösteriliyor. İncelenen analiz, Hazine geri alımlarına atfedilen desteğin kalıcı olmayabileceğini ve bunun kripto paraları baskılayabileceğini savunuyor. Analizde Solana'nın 100 doların altında kalması halinde 70 dolara gerileyebileceği öne sürülüyor. Ancak kaynak bu seviye için bir teknik gösterge veya adı verilen analist dayanağı sunmuyor.

Kripto Para, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana'ın önünde iki büyük risk var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı
Sultanbeyli’de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:39:28. #7.13#
SON DAKİKA: Solana'ın önünde iki büyük risk var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement