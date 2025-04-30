Sony\'nin Blockchain ağı Soneium yeni bir iş birliğine imza attı

Kripto sektöründe gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu giderek önem kazanırken, Sony'nin Blockchain çözümü bu alanda güçlü bir hamle gerçekleştirdi. Plume'un SkyLink birlikte çalışabilirlik katmanının entegrasyonuyla Soneium kullanıcıları, zincirler arası güvenli bir şekilde akış sağlayan getiri ürünlerine kusursuz erişim kazanacak. Singapur merkezli Sony Block Solutions Labs'ın geliştirdiği platform, kripto dünyasında RWA segmentinin potansiyelini genişletiyor. Ocak ayında başlayan Soneium Blockchain ağı, bu ortaklıkla kripto ekosisteminde yeni bir atılım gerçekleştiriyor.

Soneium RWA Pazarına Adım Attı

Sony'nin Blockchain platformu Soneium ve Plume Network, gerçek dünya varlıklarının kripto dünyasında daha erişilebilir olması için önemli bir adım attı. Yapılan ortak açıklamada, SkyLink entegrasyonu sayesinde gerçek dünya varlık değerinin ve getirisinin zincirler arası güvenli bir şekilde akışını sağlamak mümkün hale gelecek.

Plume, modüler ve Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu Katman 2 ağı olarak, gerçek dünya varlıklarını tokenize etme konusunda uzmanlaşmış durumda. Şirket, test ağının 18 milyondan fazla cüzdana sahip olduğunu bu ayın başlarında belirtti. Buna paralel olarak Sony'nin Blockchain platformu da ana ağını 2024'ün Ocak ayında piyasaya sürdü.

Plume CEO'su Chris Yin, anlaşma hakkında "Sony Block Solutions Labs'ın Soneium'u ile birlikte, ekosistemlerindeki 5,1 milyondan fazla kullanıcı için daha önce erişilemeyen getiri fırsatlarını hızlandırmaktan heyecan duyuyoruz. RWAfi'nin geleceği sadece varlıkların tek bir zincirde yaşaması değil, gerçek getirinin kullanıcıların bulunduğu her yere sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamaktır." yorumunu yaptı.

Soneium ayrıca yakın zamanda Plume'un ortağı Moca Network ile dijital kimlik, Solo Leveling gibi anime ve oyun deneyimlerine genişlemek için ortaklık başlattı. Bu hamle, platformun sadece finansal varlıklara değil, dijital içerik alanında da büyüdüğünü gösteriyor.

Sony Block Solutions Labs'ın bir yan kuruluşu olan Singapur merkezli şirket, başlangıçta Soneium'u yaratıcıların hakları ve yaratıcılar ile hayranlar arasındaki adil değer dağılımı gibi konulara odaklandırmıştı. Şubat ayında bir müzik NFT koleksiyonu başlatan platform, geçen ay ise LINE'ın mini uygulamalarını Soneium ekosistemine entegre etmek için çalışmalara başladı.