S&P ve Pantera'nın yeni kripto endeksine Bitcoin giremedi - Son Dakika
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S&P ve Pantera'nın yeni kripto endeksine Bitcoin giremedi

S&P ve Pantera\'nın yeni kripto endeksine Bitcoin giremedi
23.07.2026 13:00
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S&P Dow Jones Indices ve Pantera Capital, protokol gelirine göre sıralanan 18 varlıklı yeni bir kripto endeksi başlattı. Piyasanın en büyük kripto parası Bitcoin, gelir üreten bir protokol sayılmadığı için endeksin dışında kaldı.

Şirketlerin ortak duyurusuna göre S&P Pantera Digital Asset Index, yalnızca token fiyatlarına ya da piyasa değerine dayanmak yerine yerleşik ağ faaliyetini ölçmek üzere tasarlandı. Endeksin yatırım ürünlerine, kurumsal varlık dağılımlarına ve aktif yönetilen dijital varlık portföylerine dayanak oluşturması bekleniyor.

S&P Dow Jones Indices'in blog yazısına göre Bitcoin ve XRP, kurumun geniş kapsamlı kripto endeksinden yeni ölçüte giremeyen en büyük varlıklar oldu. Dışarıda kalmaları piyasa değerinden, likiditeden ya da tanınırlıktan değil, endeksin gelir koşullarından kaynaklandı.

S&P Dow Jones Indices üst yöneticisi Kathy Clay, Bitcoin'in bu endekse ait olduğunu düşündükleri gelir üreten protokollerden biri olmadığını ve tüm kriterleri karşılamadığını söyledi. Akıllı sözleşme platformlarının aksine Bitcoin, ağını güvence altına alan madencileri yeni basılan coinler ve işlem ücretleriyle ödüllendiriyor. S&P'nin yöntemi ise protokoller ve uygulamalar genelindeki faaliyete bağlı gelire odaklanıyor. Bu yaklaşım, işlemlerden ve alım satımdan ücret toplayan blok zincirlerini öne çıkarıyor.

SIRALAMAYI SON İKİ ÇEYREĞİN PROTOKOL GELİRİ BELİRLİYOR

Uygun varlık evreni önce protokol geliri, piyasa değeri ve likidite için asgari koşulları geçmek zorunda kalıyor. Bu elemeleri aşan varlıklar son iki çeyrekteki toplam protokol gelirine göre sıralanıyor. Ağırlıkları ise düzeltilmiş piyasa değeri belirliyor. Kurallara göre en büyük bileşen yüzde 35'i aşamıyor, diğer varlıklar genellikle yüzde 20 ile sınırlanıyor. Çeyreklik dengeleme, gelir, likidite ve piyasa değeri değiştikçe bileşenlerin eklenmesine, çıkarılmasına veya ağırlığının yeniden ayarlanmasına imkân tanıyor.

Lansmanda ilk beş sırayı Ethereum, BNB, Solana, TRON ve Hyperliquid'in HYPE tokeni aldı. Bu varlıkların her biri, altyapısı üzerinden çalışan işlemlerden ya da uygulamalardan gelir toplayan bir ağı temsil ediyor.

DİĞER ENDEKSLERDE BİTCOİN AĞIRLIĞI YÜZDE 75'İ AŞIYOR

Birçok kripto ölçütü ana ağırlıklandırma unsuru olarak piyasa değerini kullandığı için en büyük payı Bitcoin'e veriyor. Endeksin tanıtıldığı sırada Bitcoin toplam kripto piyasasının yaklaşık yüzde 57'sini oluşturuyordu. Nasdaq CME Crypto Index'te Bitcoin'in ağırlığı yüzde 77'ye yaklaşırken Ethereum yaklaşık yüzde 13 pay aldı. FTSE Digital Asset All Cap Index de ağırlığının kabaca yüzde 75'ini Bitcoin'e ayırdı.

S&P'nin yeni ölçütü piyasa değerini hesaptan tamamen çıkarmıyor. Yöntem, hangi varlıkların uygun olduğunu ve nasıl sıralanacağını gelirle belirliyor, nihai ağırlıkları ise düzeltilmiş piyasa değeri veriyor. Ortaklıkta S&P endeks kurgusu ve yönetişim deneyimini sağlarken Pantera blok zinciri ağlarına ve ekonomik modellerine dair bilgisini getiriyor.

FON SAĞLAYICILARI ÇOK VARLIKLI ÜRÜNLERİ GENİŞLETİYOR

Gelir temelli endeks, S&P Dow Jones Indices'in Ekim 2025'te başlattığı S&P Digital Markets 50 Index'in ardından geldi. O ölçüt 15 kripto parayı, dijital varlık altyapısı ve hizmetlerinde faaliyet gösteren 35 halka açık şirketle birleştiriyor.

Franklin Templeton, Şubat 2025'te başlattığı kripto endeks fonunun dayanak endeksini sonradan XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Stellar ve Chainlink'i kapsayacak biçimde genişletti. MarketVector Indexes ve Coinbase Asset Management ise nisanda farklı bir yol izledi. İkili, Bitcoin'i tokenlaştırılmış altınla birleştiren ve fiyat dalgalanması daha yüksek olan varlığa daha az ağırlık veren bir ölçüt tanıttı.

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