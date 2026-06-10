Spot Bitcoin ETF\'leri mayıstan bu yana milyarlarca dolar kaybetti

ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), 8 Haziran'da 91,4 milyon dolar net çıkış kaydetti. Böylece dört haftayı aşan negatif akış serisi sürdü. Piyasa verilerine göre bu fonlar 15 Mayıs'tan bu yana toplam 5 milyar dolara yakın net çıkış gördü. Süreçte yalnızca 4 Haziran'da 3,2 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Bitcoin fiyatı 5 Haziran'da 60.000 doların altına indikten sonra yayım sırasında 61.985 dolar düzeyinde işlem gördü. Ethereum fiyatı ise aynı dönemde 1.700 doların altında, 1.655 dolar dolayında seyretti.

DÖRT FON GÜNÜ ARTIDA KAPATTI

Manşetteki çıkışa rağmen 8 Haziran'da dört fon net giriş kaydetti. Ark ve 21Shares ortaklığındaki ARKB, 63 milyon dolarla başı çekti. Fidelity'nin FBTC fonu 59,4 milyon dolarla onu izledi. Bitwise ve Morgan Stanley fonları da günü artıda kapattı. Ancak bu girişler, BlackRock'un IBIT fonundan gelen 233 milyon dolarlık çıkışın gerisinde kaldı.

Genius'un kurucu ortağı ve operasyon direktörü Ryan Myher, çıkışların Bitcoin'e yönelik kurumsal iştahta geniş çaplı bir değişimi yansıtmadığını savundu. Myher, ETF akışlarının duyarlılığı yönlendirmek yerine geriden takip ettiğini, makro belirsizlik döneminde pozisyon azaltmanın yatırımcılar için doğal bir tepki olduğunu belirtti. Bitcoin'in kurumsal altyapısının güçlenmeye devam ettiğini, uzun vadeli yatırımcıların ise varlık sınıfından ayrılma sinyali vermediğini de ekledi.

Myher, "Bir fondan büyük bir çıkış yaşanmasına rağmen girişlerin birden fazla ihraççıya yayılmaya başlaması, çoğu zaman geniş tabanlı satış baskısının hafiflediğine işaret eder." ifadesini kullandı. Piyasaların genellikle satıcılar tükendiğinde dibe vurduğunu belirten Myher, son akış verilerinin bu aşamaya yaklaşıldığına dair erken bir sinyal olabileceğini söyledi.

ETHEREUM ETF'LERİNE 82,4 MİLYON DOLAR GİRİŞ

Spot Ethereum ETF'leri 8 Haziran'da 82,4 milyon dolar net giriş kaydetti ve üst üste dört haftalık çıkış serisini kırdı. Gün içinde yedi Ethereum fonu artıda kapanırken girişe Fidelity'nin FETH fonu 28,6 milyon dolarla, BlackRock'ın ETHB fonu 26,9 milyon dolarla öncülük etti. VanEck'in ETHV fonu 3,7 milyon dolarlık çıkışla günü ekside tamamlayan tek fon oldu. Geçen ay işleme açılan spot Hyperliquid (HYPE) ETF'leri ise 8 Haziran'da toplam 2,5 milyon dolar net giriş gördü.

Analist, Bitcoin ETF talebindeki toparlanmanın makro koşulların istikrarını korumasına ve Bitcoin'in kilit destek seviyelerinde tutunmasına bağlı olduğunu vurguladı. Güvenin geri dönmesi halinde ETF akışlarının, 2026 yılının üçüncü çeyreğinin kalanında hem Bitcoin hem de geniş dijital varlık piyasası için destekleyici bir unsura dönüşebileceğini ekledi.