Spot Bitcoin ETF\'leri nisan ayının rekor ikinci günlük girişini kırdı

Biriken girişlerle 2026'nın kümülatif akışı yaklaşık 245 milyon dolara yükselerek pozitif bölgeye döndü. Toplam yönetim altındaki varlıklar da Mart ortasından bu yana ilk kez 96,5 milyar dolar eşiğini aştı.

Salı günü hiçbir spot Bitcoin ETF'si çıkış kaydetmedi. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) yaklaşık 214 milyon dolarla günün lider fonu oldu. IBIT, beş günlük giriş serisini koruyarak bu dönemdeki kümülatif akışı yaklaşık 696 milyon dolara taşıdı. Goldman Sachs'ın aynı gün Bitcoin'e bağlı bir ETF için düzenleyici başvuruda bulunması sektördeki kurumsal ivmenin sürdüğünü teyit etti.

ARK 21Shares Bitcoin ETF'si (ARKB) 113 milyon dolar girişle öne çıktı. Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund'u (FBTC) 45 milyon dolar katkı sağladı. Geçen çarşamba işleme açılan Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF'si (MSBT) de beş günlük giriş serisini korudu. Bu dönemdeki toplam girişi yaklaşık 84 milyon dolara ulaştı.

ALTCOIN FONLARINDA DA AKIŞ POZİTİFE DÖNDÜ

Olumlu tablo altcoin ETF'lerine de yansıdı. Spot Ethereum ETF'leri 53 milyon dolar girişle listeye başladı. XRP fonları 11 milyon dolar, Solana fonları ise 1 milyon doların üzerinde giriş kaydetti. Dogecoin ETF'leri yaklaşık 187 bin dolar girişle bu tabloya eşlik etti. DOGE fonlarının kümülatif girişi böylece 9,2 milyon dolara yükseldi.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi haftanın başından bu yana 20 puanın üzerine çıktı. Bitcoin salı günü 75.000 doları aşarak 17 Mart'tan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü. Ancak fiyat ardından 74.000 doların altına geriledi.