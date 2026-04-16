Spot Bitcoin ETF'leri nisan ayının rekor ikinci günlük girişini kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spot Bitcoin ETF'leri nisan ayının rekor ikinci günlük girişini kırdı

Spot Bitcoin ETF\'leri nisan ayının rekor ikinci günlük girişini kırdı
16.04.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri çarşamba günü 411,5 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam Nisan'ın en yüksek ikinci günlük girişini oluşturuyor.

Biriken girişlerle 2026'nın kümülatif akışı yaklaşık 245 milyon dolara yükselerek pozitif bölgeye döndü. Toplam yönetim altındaki varlıklar da Mart ortasından bu yana ilk kez 96,5 milyar dolar eşiğini aştı.

Salı günü hiçbir spot Bitcoin ETF'si çıkış kaydetmedi. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) yaklaşık 214 milyon dolarla günün lider fonu oldu. IBIT, beş günlük giriş serisini koruyarak bu dönemdeki kümülatif akışı yaklaşık 696 milyon dolara taşıdı. Goldman Sachs'ın aynı gün Bitcoin'e bağlı bir ETF için düzenleyici başvuruda bulunması sektördeki kurumsal ivmenin sürdüğünü teyit etti.

ARK 21Shares Bitcoin ETF'si (ARKB) 113 milyon dolar girişle öne çıktı. Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund'u (FBTC) 45 milyon dolar katkı sağladı. Geçen çarşamba işleme açılan Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF'si (MSBT) de beş günlük giriş serisini korudu. Bu dönemdeki toplam girişi yaklaşık 84 milyon dolara ulaştı.

ALTCOIN FONLARINDA DA AKIŞ POZİTİFE DÖNDÜ

Olumlu tablo altcoin ETF'lerine de yansıdı. Spot Ethereum ETF'leri 53 milyon dolar girişle listeye başladı. XRP fonları 11 milyon dolar, Solana fonları ise 1 milyon doların üzerinde giriş kaydetti. Dogecoin ETF'leri yaklaşık 187 bin dolar girişle bu tabloya eşlik etti. DOGE fonlarının kümülatif girişi böylece 9,2 milyon dolara yükseldi.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi haftanın başından bu yana 20 puanın üzerine çıktı. Bitcoin salı günü 75.000 doları aşarak 17 Mart'tan bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü. Ancak fiyat ardından 74.000 doların altına geriledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Spot Bitcoin ETF'leri nisan ayının rekor ikinci günlük girişini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:27:26. #7.12#
SON DAKİKA: Spot Bitcoin ETF'leri nisan ayının rekor ikinci günlük girişini kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.