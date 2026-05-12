Spot XRP ETF\'lerine ocaktan bu yana en yüksek günlük giriş yaşandı

12.05.2026 16:41
ABD'de işlem gören spot XRP borsa yatırım fonları pazartesi günü 25,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu rakam 5 ocaktaki 46 milyon dolarlık girişten bu yana en yüksek günlük akış oldu.

Girişlerin dağılımında Franklin Templeton'ın XRPZ fonu 13,6 milyon dolarla başı çekti. Bitwise'ın XRP fonu 7,6 milyon dolar ve Grayscale'in GXRP fonu 4,6 milyon dolar çekti. Araştırma kurumu Bitrue Research Institute araştırma direktörü Andri Fauzan Adziima girişleri "sessiz birikim" olarak niteledi. Adziima, "Sermaye olgunlaşan bir varlık sınıfı olarak kriptoya geri dönüyor. XRP düzenleyici netlik ve ödeme altyapısındaki kullanım alanıyla bundan faydalanıyor." dedi.

RİPPLE'IN TOKENLEŞME PİLOTU KURUMSAL İLGİYİ DESTEKLİYOR

Büyük kurumlar son dönemde XRP Ledger'ı Blockchain tabanlı ödeme altyapısını test etmek için tercih ediyor. Geçen hafta Ripple'ın JPMorgan, Mastercard ve Ondo Finance ile birlikte tokenize ABD hazine tahvillerinin sınır ötesi transferi için pilot işlem gerçekleştirdiği açıklandı.

Fonlardaki girişler Bitcoin ETF'lerine akan daha geniş sermayeyle örtüşüyor. Spot Bitcoin ETF'leri art arda yedinci haftada net giriş kaydetme yolunda ilerlerken bu dönemdeki toplam giriş 3,4 milyar doları aştı. Solana ETF'leri de pazartesi günü 25 şubattan bu yana en yüksek günlük girişi olan 26,6 milyon dolar çekti. Spot Ethereum ETF'leri ise aksine 16,9 milyon dolarlık net çıkış bildirdi.

XRP FİYATI 1,40-1,50 DOLAR BANDINDA SIKIŞIYOR

Fiyat son 24 saatte yüzde 1,23 artışla 1,47 dolara yükseldi ancak son altı ayda yüzde 39 değer kaybetti. Adziima fiyatta henüz sert bir hareket görülmemesini girişlerin XRP'nin 90 milyar dolarlık piyasa değerine göre mütevazı kalmasına bağladı. Analist piyasanın 1,40-1,50 dolar konsolidasyonunda daha güçlü bir katalizör beklediğini belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
