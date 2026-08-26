Stablecoin pazarının lideri belli oldu - Son Dakika
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Stablecoin pazarının lideri belli oldu

Stablecoin pazarının lideri belli oldu
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Ethereum ağındaki stablecoin piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 400 milyon dolar arttı. Ethereum'daki stablecoinlerin toplam değeri 162,3 milyar dolara ulaştı ve ağ toplam pazarın yüzde 54,5'ini oluşturdu.

Rakamlar Token Terminal'in 25 Ağustos tarihli ölçümüne dayanıyor. Veri setine göre 46 blok zincirindeki toplam stablecoin piyasa değeri 297,8 milyar dolara ulaşıyor.

Ethereum'un üstünlüğü ikinci sıradaki Tron'la arasındaki farkta görülüyor. Tron 93,2 milyar dolarlık stablecoin piyasa değeriyle ikinci sırada bulunuyor ve pazarın yüzde 31,3'ünü oluşturuyor. İki ağ arasındaki fark 69,1 milyar dolara ulaşıyor.

46 ZİNCİRDEN ÜÇÜ PAZARIN YÜZDE 91'İNİ TUTUYOR

Aynı ölçümde üçüncü sıradaki Solana'nın stablecoin piyasa değeri 14,6 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ethereum, Tron ve Solana'nın toplamı 270,1 milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam pazarın yüzde 90,7'sine karşılık geliyor.

Geri kalan 43 zincirin toplam stablecoin değeri yaklaşık 27,7 milyar dolar oluyor. Zincir sayısının büyük bölümünü oluşturan bu grup toplam stablecoin değerinin yüzde 10'dan azını paylaşıyor.

STABLECOİN TALEBİ ÜÇ ALANDAN GELİYOR

Stablecoinlerin Ethereum üzerindeki kullanımı tek bir alanla sınırlı kalmıyor. Stablecoinler merkeziyetsiz finans uygulamalarında, ödeme çözümlerinde ve kurumsal işlemlerde kullanılmayı sürdürüyor.

Ethereum, stablecoin işlemleri için önemli bir mutabakat katmanı işlevi görüyor.

Stablecoin değerindeki artışa ağ hareketliliği de eşlik ediyor. Ethereum ekosistemindeki spot ve merkeziyetsiz finans faaliyetinin son fiyat kırılımının ardından arttığı belirtiliyor.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 450 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 2 bin 533 dolara çıktıktan sonra 2 bin 414 dolara kadar geriledi.

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Son Dakika Kripto Para Stablecoin pazarının lideri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stablecoin pazarının lideri belli oldu - Son Dakika
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