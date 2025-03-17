Standard Chartered'tan beklenmeyen Ethereum tahmini - Son Dakika
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Standard Chartered'tan beklenmeyen Ethereum tahmini

Standard Chartered\'tan beklenmeyen Ethereum tahmini

Kripto dünyasının en büyük ikinci varlığı Ethereum için beklenmedik bir düşüş tahmini geldi. Standard Chartered'ın dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick raporunda, Coinbase tarafından geliştirilen Base ağının Ethereum ekosisteminden süper karlar çıkardığını ve bu durumu değiştirmek için Layer 2 ağlara vergi uygulanması gibi çözümler gerektiğini savundu.

17.03.2025 18:22
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Ethereum'un kendi yarattığı Layer 2 çözümleriyle kendini "metalaştırdığını" ifade eden Standard Chartered'ın küresel dijital varlık araştırma başkanı, "Ethereum — Orta Yaş Krizi" başlıklı raporunda kripto paranın değer kaybetmeye devam edeceğini öngörüyor. Banka, ETH için 2025 tahminini keskin bir düşüşle 4.000 dolara indirirken, uzun vadede 2028-2029 için 7.500 dolarlık bir hedef belirliyor.

Standard Chartered ETH Fiyat Hedefini Yüzde 60 Düşürdü

Bankacılık devi Standard Chartered'ın yayınladığı yeni rapor, Ethereum (ETH) ağının son birkaç yılda geçirdiği değişimlerin değer kaybına neden olduğunu vurguluyor. Ethereum'un The Merge güncellemesi, akıllı sözleşme rakipleri arasındaki benzersiz proof-of-work avantajını ortadan kaldırdı.

Layer 2 konsepti değeri ücretsiz olarak dağıtırken, Dencun güncellemesi bu ağları daha da güçlendirerek "süper karlar" yaratmış durumda. Özellikle Coinbase tarafından geliştirilen Base ağı, elde ettiği tüm karları "kurumsal sahibi" olan Coinbase'e aktarıyor.

ETH şu anda yaklaşık 1.900 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, Kasım 2021'deki yaklaşık 4.878 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 60'ın üzerinde düşük bulunuyor.

Kendrick'e göre Ethereum hala birçok göstergede baskın konumda bulunuyor. DeFi varlıklarında kilitli toplam değerin yüzde 50'sinden fazlası, stablecoinlerin yüzde 57'si ve tokenize edilmiş varlıkların yüzde 80'i Ethereum Blockchain ağında yer alıyor. Ancak bu hakimiyet giderek düşüş gösteriyor.

ETH'nin yeniden ivme kazanması için tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA) devam eden genişlemesi ve 2025'te gerçekleşecek Pectra gibi teknik yükseltmeler rol oynayabilir. Ethereum Vakfı'nın Layer 2 ağlarını vergilendirmesi de bir çözüm olabilir ancak Kendrick bunu olası değerlendirmiyor.

Uzun vadede ETH/BTC oranının 2027'ye kadar 0,015'e düşeceği, bunun da 2017 başından bu yana en düşük seviye olacağı öngörülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Standard Chartered'tan beklenmeyen Ethereum tahmini - Son Dakika

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