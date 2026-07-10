Standard Chartered'dan Strategy paniğine yanıt - Son Dakika
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Standard Chartered'dan Strategy paniğine yanıt

Standard Chartered\'dan Strategy paniğine yanıt
10.07.2026 18:00
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Standard Chartered, 2026 sonu için 100 bin dolarlık Bitcoin hedefini korudu ve Strategy kaynaklı son zayıflığı şirketin bilançosundaki bir bozulmadan çok stratejik değişimi anlatmaktaki başarısızlığa bağladı.

Bankanın dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick Strategy'nin adımlarının Bitcoin'in kısa vadeli görünümünü bulandırdığını yazdı. Kendrick'e göre şirket, "asla Bitcoin satmama" söyleminden daha karmaşık bir yaklaşıma geçiyor ve bu dönüşün net biçimde anlatılması, Bitcoin üzerindeki baskının ne kadar hızlı hafifleyeceğini belirleyecek.

Strategy'nin elinde, var olacak 21 milyon Bitcoin arzının yüzde 4'ünden fazlasına denk gelen 843.775 Bitcoin bulunuyor. Şirketin işletme değerinin Bitcoin varlığının değerine oranı olan mNAV, 2020 ile 2025 ortası arasında 1,0'ın belirgin üzerinde seyretti. Bu dönemde şirket hisse ihraç edip Bitcoin alıyor, kendi değerini ihraç ettiği hisseden daha fazla artırıyordu. Piyasayı asla satış yapmayacağına ikna etmek bu modelin yük taşıyan parçasıydı. mNAV artık 1,0 civarına indiği için bu denklem çalışmıyor.

STRC 26 HAZİRAN'DA 71,25 DOLARA GERİLEDİ

Kendrick, Strategy'nin bunun yerine Bitcoin'i, bir kredi ürünü işlevi gören sürekli imtiyazlı hissesi STRC'nin teminatı olarak tutmaya yöneldiğini belirtti. STRC yıllık yüzde 12 temettü ödüyor ve yaklaşık 10 milyar dolarlık nominal büyüklüğüyle şirketin devreye aldığı en büyük finansal araç konumunda bulunuyor. Hisse, 1 Haziran'da şirketin bir önceki hafta 32 Bitcoin sattığını açıklamasının ardından 100 dolarlık nominal değerinden sert biçimde koptu ve 26 Haziran'da 71,25 dolarlık gün içi dibe indi. Böylece Strategy'nin adımlarıyla Bitcoin fiyatı arasında negatif bir geri besleme döngüsü oluştu. Standard Chartered'a göre STRC hâlâ 90 dolar civarında işlem görüyor, temettü ödemeleri için tutulan dolar rezervi ise 17,4 aylık ödemeye denk gelen 2,55 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

KENDRICK BİTCOİN'İ 64 BİN DOLARDA ALIM FIRSATI GÖRÜYOR

Kendrick'e göre "asla satmama" söylemi, Bitcoin'in nasıl algılanacağını kısıtlıyor. Strategy artık zaman zaman Bitcoin satmasına ve rezerv için 1,25 milyar dolara kadar kaynak yaratmasına imkân veren bir nakde çevirme programı açıkladı. Kendrick, yeni düzenlemenin etkili biçimde anlatılmasının STRC fiyatını destekleyerek şirketin hiç Bitcoin satmasına gerek bırakmayabileceğini yazdı ve mekanizmayı, bir merkez bankasının "ne gerekiyorsa yaparım" vaadiyle yalnızca güvenilirliği sayesinde harekete geçmek zorunda kalmamasına benzetti. Bitcoin teminatı nedeniyle aşırı teminatlandırılmış olan STRC'nin yeniden 100 dolara doğru yükselmesi gerektiğini savunan Kendrick, bunun yakında gerçekleşmesini bekliyor. Analist, süreci Bitcoin'in orta vadeli yönüne dair bir sinyal değil gürültü olarak niteledi ve 64 bin dolarda kripto parayı güçlü bir alım fırsatı olarak tanımladı.

Strategy geçen hafta tarihindeki en büyük satışla 3.588 Bitcoin'i yaklaşık 216 milyon dolara satarak geliri imtiyazlı hisse ödemelerine ve rezervi güçlendirmeye ayırmıştı. JPMorgan analistleri, satış politikasının resmileşmesinin Strategy'yi hem alıcı hem satıcı yaparak kripto piyasalarına "kaçınılabilir çift yönlü risk" kattığını savundu. Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl ise tersini öne sürerek satışların bilançoyu güçlendirdiğini ve Bitcoin'in daha kalıcı bir dip bulmasına yardımcı olduğunu belirtti. Strategy'nin hissesi perşembe yaklaşık 93 dolardan kapanırken Bitcoin cuma 64.300 doların üzerinde işlem gördü.

Standard Chartered Bank, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Standard Chartered'dan Strategy paniğine yanıt - Son Dakika

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