Strategy Bitcoin satışına ara verdi

Michael Saylor'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü ve Nasdaq'ta işlem gören Strategy, 10-16 Ağustos haftasında ne alım ne de satım gerçekleştirdi. Bitcoin rezervi böylece değişmeden kaldı. Firma bu varlığı ortalama 75 bin 385 dolardan, toplam 63,4 milyar dolara almıştı. Bitcoin'in yayım sırasında 63 bin 500 dolar civarında işlem görmesiyle rezervin piyasa değeri yaklaşık 53,4 milyar dolara inerken Strategy'nin kâğıt üzerindeki zararı yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

Strategy, 3 milyon 458 bin 866 MSTR hissesi satarak 333,7 milyon dolar net gelir elde etti. Şirket, net gelirin 52,4 milyon dolarını STRC kodlu imtiyazlı hisselerin temettü ödemelerine, 132,2 milyon dolarını STRC hisselerinin geri alımına, 149,1 milyon dolarını ise dolar rezervine ayırdı.

Bu adımla şirketin dolar rezervi bir hafta önceki 4,65 milyar dolardan 4,8 milyar dolara çıktı ve şirketin hesabına göre temettü ile faiz ödemeleri için yaklaşık 2,8 yıllık karşılık sağladı. Rezerv, imtiyazlı hisse temettüleri ile şirketin borç faizlerini karşılamak için tutuluyor. Strategy'nin dijital kredi menkul kıymetleri geri alım programında 653 milyon dolar, MSTR geri alım programında ise 1 milyar dolar kullanılmadan bekliyor.

SATIŞ SERİSİ MAYISTAN BERİ 6 BİN 948 BTC'YE ULAŞTI

Geçen haftaki duraklama, mayıstan bu yana süren bir satış serisinin ardından geldi. Strategy bu dönemde toplam 6 bin 948 BTC'yi yaklaşık 431,8 milyon dolar karşılığında sattı. Şirket bir önceki hafta da 1690 BTC elden çıkararak 108,6 milyon dolar toplamıştı. Satışlar, haziranda tanıtılan ve temettü, faiz, geri alım ile rezerv için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına izin veren bir sermaye çerçevesine dayanıyor. Bu kapasitenin 429 milyon doları kullanıldı, geriye 820 milyon dolar kaldı. CEO Phong Le geçen hafta şirketin bu yıl içinde yeniden Bitcoin alımına dönmeyi planladığını, ancak tarih vermediğini belirtti.

SAYLOR VE GEROVICH BİTCOİN'İN SINIRLI ARZINI VURGULADI

Fiyat baskısına rağmen Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ile Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, Bitcoin'in 21 milyonla sınırlı arzını vurguladı. Bitcoin'in üçüncü sıradaki kurumsal sahibi Metaplanet'in CEO'su Simon Gerovich, küresel M2 para arzının 100 trilyon doları aşarak tüm zamanların zirvesine çıktığına dikkat çekti. Gerovich, "21 milyon her zaman 21 milyon olacak. Para arzı sonsuza kadar genişlerken siz genişleyemeyen varlığı elinizde tutuyorsunuz." ifadesini kullandı. Saylor ise benzer görüşü farklı bir çerçeveyle savundu ve "Para enerjidir. Bitcoin ise dijital parasal enerjidir." dedi. Fidelity'nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer de altının yeniden ivme kazanması halinde Bitcoin ve Ethereum'un da bu yükselişe eşlik edebileceğini dile getirdi.

Bu güçlü duruşa karşın Bitcoin hazinesi kuran şirketler baskıyla karşılaşıyor. Strategy ve Metaplanet, MSCI'nin faaliyetleri yatırım ağırlıklı şirketlerin endeks uygunluğunu yeniden değerlendiren metodoloji önerisi nedeniyle küresel hisse endekslerinden çıkarılma riski taşıyor. MSCI'nin Mayıs 2026 verileriyle yaptığı simülasyonda, öneri uygulanırsa her iki şirketin de endeks dışında kalacağı görüldü. MSTR hissesi 2025 yazındaki zirvesinden bu yana neredeyse yüzde 80 değer kaybetti. Buna karşın K33'ün kamuya açıklanan hisse pozisyonlarından yaptığı hesaba göre Norveç'in devlet varlık fonunun dolaylı Bitcoin maruziyeti, 2026'nın ilk yarısında 11 bin 549 Bitcoin eş değerine ulaştı ve bunun yüzde 86'sı Strategy hisselerinden kaynaklandı.