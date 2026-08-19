Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi - Son Dakika
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Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

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Galatasaray'da Mario Lemina konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce sarı-kırmızılılarla sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan Gabonlu futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın transferden bonservis bedeli kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde ayrılık iddialarına Mario Lemina da eklendi. Gabonlu orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

GALATASARAY BONSERVİS KAZANACAK

Galatasaray'ın Lemina'nın transferinden bonservis bedeli alacağı ifade edildi. Ancak Al Shabab'ın sarı-kırmızılılara ödeyeceği rakamın henüz netleşmediği belirtildi. Taraflar arasındaki sürecin tamamlanması halinde Lemina, Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

SÖZLEŞMESİNİ YENİ UZATMIŞTI

Mario Lemina'nın olası ayrılığını dikkat çekici hale getiren detay ise kısa süre önce yeni sözleşmeye imza atması oldu. Galatasaray, 21 Temmuz 2026 tarihinde Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı. Sarı-kırmızılı formayla 86 karşılaşmaya çıkan Gabonlu futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Suudi Arabistan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi - Son Dakika
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