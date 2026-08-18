Samsun'da Taciz İddiası: 75 Yaşındaki Şüpheli Darp Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Taciz İddiası: 75 Yaşındaki Şüpheli Darp Edildi

Samsun\'da Taciz İddiası: 75 Yaşındaki Şüpheli Darp Edildi
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4 yaşındaki kıza yönelik taciz iddiası sonrası 75 yaşındaki şüpheli, ailesi tarafından dövüldü.

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde 4 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre 75 yaşındaki O.S., 4 yaşındaki H.Ç.'ye yönelik tacizde bulundu. Durumu fark eden çocuğun yakınları duruma sert tepki göstererek şüpheliye sopalarla saldırdı.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Meydana gelen darp olayı sonucu kanlar içinde kalan O.S., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan 75 yaşındaki şüpheli, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da Taciz İddiası: 75 Yaşındaki Şüpheli Darp Edildi

SUÇLAMALARI REDDETTİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma karakolundaki sorgusunda hakkındaki cinsel istismar iddialarını kabul etmediği öğrenilen O.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Taciz İddiası: 75 Yaşındaki Şüpheli Darp Edildi - Son Dakika

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