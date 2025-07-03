Strategy Bitcoin yatırımında şişirilmiş kazanlar nedeniyle dava edildi - Son Dakika
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Strategy Bitcoin yatırımında şişirilmiş kazanlar nedeniyle dava edildi

Strategy Bitcoin yatırımında şişirilmiş kazanlar nedeniyle dava edildi
03.07.2025 15:23
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New York merkezli hukuk firması Pomerantz LLP, Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcısı Strategy'ye karşı toplu dava açtı. Şirket, 597.325 BTC değerindeki yatırım portföyünün karlılığını abartarak yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor. Dava, 5,9 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kaybın gizlendiğini ve yeni muhasebe standartlarının etkisinin açıklanmadığını iddia ediyor.

Kripto dünyasının en büyük kurumsal yatırımcılarından Strategy, ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı. Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde açılan dava, şirketin 2024-2025 döneminde yatırımcılarına sunduğu finansal tablolar ve Bitcoin performans raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor.

597.325 BTC Sahibi Dev Şirket Yatırımcıları Yanıltmakla Suçlanıyor

Pomerantz LLP, Michael Saylor yönetimindeki Strategy'nin federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Hukuk firması, şirketin Bitcoin yatırım stratejisinin getirilerini şişirerek yatırımcıları yanıltmakla suçluyor.

Davanın merkezinde Strategy'nin Finansal Muhasebe Standartları Kurulu'nun (FASB) muhasebe standartları ASU 2023-08'i benimsemesi yer alıyor. Bu standart, kripto varlıklar için gerçeğe uygun değer muhasebesini gerektiriyor. Yeni sistem, sadece fiyat düşüşleri için değer kaybını tanıyan önceki maliyet-eksi-değer düşüklüğü modelini değiştirdi.

Pomerantz, Strategy'nin yeni muhasebe standartlarının etkisini yeterince açıklamadığını ve volatilite risklerini küçümsediğini belirtiyor. Dava, şirketin olumlu resim sunduğunu ve pozitif BTC performans sonuçları rapor ederken büyük kayıpları ihmal ettiğini iddia ediyor.

Özellikle Strategy'nin 2025 Q1'de kripto paralardan kaynaklanan 5,9 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kaybı, hisse senedi fiyatının yüzde 8'den fazla düşmesine neden olmuştu. Bu durum, piyasa katılımcılarının şirketin gerçek finansal durumunu tam olarak bilmediğini gösteriyor.

Daha önce MicroStrategy adıyla tanınan şirket, 2020'de Bitcoin biriktirme stratejisini benimsemişti. Strategy, halka açık şirketler arasında 597.325 BTC ile en büyük Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Şirketin hisse senedi fiyatı son beş yılda yüzde 3.328 artarak önemli başarı göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Wall Street, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy Bitcoin yatırımında şişirilmiş kazanlar nedeniyle dava edildi - Son Dakika

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