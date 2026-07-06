Strategy ilk kez kayda değer Bitcoin satışı yaptı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) pazartesi günü sunulan 8-K dosyasına göre şirket, 29-30 Haziran'da ortalama 59 bin 256 dolardan 1363 BTC'yi 80,8 milyon dolara sattı. Strategy ayrıca 1-5 Temmuz'da ortalama 60 bin 773 dolardan 2 bin 225 BTC'yi 135,2 milyon dolara elden çıkardı.

Kurucu ortak ve icra kurulu başkanı Michael Saylor'a göre şirketin toplam varlığı böylece 843 bin 775 BTC'ye geriledi. Yaklaşık 52,3 milyar dolar değerindeki bu varlıklar, ücret ve giderler dahil ortalama 74 bin 476 dolardan, toplam yaklaşık 63,7 milyar dolara alınmıştı. Bu miktar Bitcoin'in 21 milyonluk arz sınırının yüzde 4'ünden fazlasına denk gelse de mevcut fiyatlarda yaklaşık 11,4 milyar dolarlık kâğıt üzerinde zarar taşıyor. Dosyanın ardından Bitcoin pazartesi yaklaşık yüzde 2 gerilerken Strategy hisseleri (MSTR) seans öncesinde yüzde 1,9 düştü.

STRATEGY ARTIK HEM ALICI HEM SATICI

Satıştan elde edilen gelir, imtiyazlı hisse dağıtımlarının ödenmesinde ve bu amaçla kullanılan dolar rezervinin 5 Temmuz itibarıyla 2,55 milyar dolara yenilenmesinde kullanıldı. Strategy geçen hafta Bitcoin alımlarına ara vermiş, bunun yerine dolar rezervini genişletmeyi ve bir dijital kredi geri alım programı açıklamayı tercih etmişti. Yeni Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi kapsamında şirket, dolar rezervinin yalnızca imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemeleri için kullanılmasını zorunlu kılan, yönetim kurulu onaylı bir politika benimsedi. Rezervin bu yükümlülüklerin en az 12 ayını karşılaması gerekiyor.

STRC, yılın başında Strategy'nin Bitcoin alımlarının başlıca kaynağı olmuş ve şu anda yıllık yüzde 12 getiri sunuyor. Ancak mayıs ortasından bu yana 100 dolarlık nominal değerini geri kazanmakta zorlandı ve haftalardır ek Bitcoin biriktirmek için kullanılmadı. STRC, Bitcoin 60 bin doların altına inerken 71,25 dolarlık yeni bir dibe çökmüş, ardından ABD tatili öncesi perşembe günü 87,87 dolardan kapanmıştı.

STRATEGY 1,25 MİLYAR DOLARA KADAR BİTCOİN SATABİLECEK

Strategy ayrıca, rezerv, temettü, faiz ödemeleri ve menkul kıymet geri alımları için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satmasına imkân tanıyan bir Bitcoin Paraya Çevirme Programı başlattı. JPMorgan analistlerine göre satış politikasının resmileşmesi, şirketi hem alıcı hem satıcı konumuna getirdiği için kripto piyasalarına "önlenebilir iki yönlü bir risk" katıyor. Buna karşın Strategy 2026'da yaklaşık 14 milyar dolara 175 bin BTC aldı ve Bernstein analistleri şirketin bilançosunun zorunlu satışı olası kılmadığını savundu.

Saylor pazar günü X'te "Bitcoin dijital enerjidir" başlığıyla bir Bitcoin biriktirme takip grafiği paylaştı. Benzer paylaşımlar geçmişte genelde ertesi gün gelen alım duyurularının habercisi olmuştu. Bitcoin Treasuries verilerine göre 197 halka açık şirket bir tür Bitcoin biriktirme modeli benimsedi. İlk beşin geri kalanını Tether destekli Twenty One (43 bin 514 BTC), Metaplanet (43 bin BTC), MARA (36 bin 303 BTC) ve Adam Back ile Cantor Fitzgerald destekli Bitcoin Standard Treasury (30 bin 21 BTC) oluşturdu.

Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi duyurusunun ardından Strategy hissesi geçen hafta yüzde 21,1 değer kazanarak perşembe günü 100,77 dolardan kapandı. Ancak hisse, son bir yılda yüzde 73,7 değer kaybetmiş durumda. Analist tarafında Benchmark, yeni çerçeveye dayanarak Strategy için 570 dolarlık hedefle "Al" tavsiyesini yinelerken TD Cowen daha düşük bir Bitcoin fiyat tahminine dayanarak hedefini 400 dolardan 260 dolara indirdi.