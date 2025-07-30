Strategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımıyla tarihe geçti

Strategy, 117.256 dolar ortalama satın alma fiyatıyla bu işlemle Bitcoin hazine stratejisindeki bir kez daha gösterdi. Şirketin Stretch adlı dördüncü imtiyazlı hisse senedinden 28 milyon hisseden fazla satması yaklaşık 2,521 milyar dolar brüt gelir sağladı. Bu finansman hamlesi, Strategy'nin 2027'ye kadar toplam 84 milyar dolar sermaye artırımını hedefleyen "42/42" planının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Strategy 74 Milyar Dolarlık Bitcoin Rezerviyle Liderliğini Pekiştiriyor

Strategy'nin bu son hamlesi, Bitcoin rezerv stratejisi modelinin Wall Street'te nasıl kabul gördüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Michael Saylor yönetimindeki şirket, 2020 yılında 250 milyon dolarlık ilk Bitcoin yatırımıyla başlattığı bu stratejide kararlılıkla devam ediyor.

Stretch isimli değişken faizli hisse satışı, başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanmış olmasına rağmen yatırımcı ilgisinin yoğunluğu nedeniyle 2,47 milyar dolar net gelire kadar artırıldı. Bu işlem, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan raf kayıt beyanı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Strategy'nin STRC'ye ek olarak Strike, Strife ve Stride adlı diğer imtiyazlı hisse planları da bulunuyor. Strike yüzde 8 sabit temettüyle dönüştürülebilir durumdayken Strife yüzde 10 sabit kümülatif temettü sunuyor. TD Cowen analistleri, Strategy'nin bu yeni finansman modeliyle 10 yıl boyunca adi hisse senedi seyreltmesi yaşamadan 17.000'den fazla Bitcoin daha ekleyebileceğini öngörüyor.

Bu gelişme, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Strategy'nin öncü Bitcoin hazine modeli, artık diğer şirketler tarafından da benimsenmeye başlandı.