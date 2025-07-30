Strategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımıyla tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Strategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımıyla tarihe geçti

Strategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımıyla tarihe geçti
30.07.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michael Saylor yönetimindeki Bitcoin rezerv şirketi Strategy, 2,5 milyar dolarlık Stretch imtiyazlı hisse arzıyla 21.021 Bitcoin daha satın aldı. Bu alımla şirketin toplam Bitcoin rezervi 628.791 BTC'ye ulaşarak 74 milyar dolar değerine çıktı. Strategy'nin hamlesi 2025'in en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçerken kurumsal Bitcoin yatırımında yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Strategy, 117.256 dolar ortalama satın alma fiyatıyla bu işlemle Bitcoin hazine stratejisindeki bir kez daha gösterdi. Şirketin Stretch adlı dördüncü imtiyazlı hisse senedinden 28 milyon hisseden fazla satması yaklaşık 2,521 milyar dolar brüt gelir sağladı. Bu finansman hamlesi, Strategy'nin 2027'ye kadar toplam 84 milyar dolar sermaye artırımını hedefleyen "42/42" planının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Strategy 74 Milyar Dolarlık Bitcoin Rezerviyle Liderliğini Pekiştiriyor

Strategy'nin bu son hamlesi, Bitcoin rezerv stratejisi modelinin Wall Street'te nasıl kabul gördüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Michael Saylor yönetimindeki şirket, 2020 yılında 250 milyon dolarlık ilk Bitcoin yatırımıyla başlattığı bu stratejide kararlılıkla devam ediyor.

Stretch isimli değişken faizli hisse satışı, başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanmış olmasına rağmen yatırımcı ilgisinin yoğunluğu nedeniyle 2,47 milyar dolar net gelire kadar artırıldı. Bu işlem, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan raf kayıt beyanı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Strategy'nin STRC'ye ek olarak Strike, Strife ve Stride adlı diğer imtiyazlı hisse planları da bulunuyor. Strike yüzde 8 sabit temettüyle dönüştürülebilir durumdayken Strife yüzde 10 sabit kümülatif temettü sunuyor. TD Cowen analistleri, Strategy'nin bu yeni finansman modeliyle 10 yıl boyunca adi hisse senedi seyreltmesi yaşamadan 17.000'den fazla Bitcoin daha ekleyebileceğini öngörüyor.

Bu gelişme, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Strategy'nin öncü Bitcoin hazine modeli, artık diğer şirketler tarafından da benimsenmeye başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımıyla tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri

09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
14:30
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
14:29
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
14:28
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 10:43:10. #7.11#
SON DAKİKA: Strategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımıyla tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.