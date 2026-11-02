Strategy\'den yeni Bitcoin alımı sinyali

Saylor, X hesabında paylaştığı grafiğe "Daha fazla turuncu için yer bulduk" notunu ekledi. Bitcoin alımlarını gösteren turuncu noktalarla bilinen grafik, şirketin geçmişte yeni alım açıklamalarından önce kullandığı paylaşımları hatırlattı.

Pazar günü yayımlanan mesaj, yeni bir alım duyurusunun gelebileceğine işaret ediyor. Ancak paylaşımda kaç Bitcoin alındığı, ne kadar ödeme yapıldığı veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı açıklanmadı. Bu nedenle mesaj, henüz ayrıntıları verilmiş bir satın alma bildirimi niteliği taşımıyor.

STRATEGY'NİN REZERVİ 848 BİN BİTCOİNİ AŞIYOR

Şirketin son bilanço açıklamasına göre, 25 Ekim itibarıyla elindeki Bitcoin miktarı 848 bin 517'ye ulaştı. Bu büyüklük, yılbaşına göre yaklaşık yüzde 26 artışa karşılık geliyor.

Aynı tarih itibarıyla Bitcoin varlıklarının toplam alım maliyeti yaklaşık 64,02 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama maliyet ise 75 bin 446 dolar olarak açıklandı. Bu rakamlar Saylor'ın son mesajıyla ima edilen olası yeni işlemi değil, şirketin daha önce bildirdiği varlıkları kapsıyor.

Strategy, yılbaşından 25 Ekim'e kadar yaklaşık 21,23 milyar dolar sermaye topladığını da duyurmuştu. Ancak şirketin finansman kullanımı Bitcoin alımlarıyla sınırlı değil. İmtiyazlı hisse geri alımları ve temettü ile faiz ödemelerini karşılayacak dolar varlıkları da bu yapının parçaları arasında bulunuyor.

Şirket, dolar cinsinden varlıklarını 5,07 milyar dolara çıkardığını ve bu tutarın temettü ile faiz yükümlülüklerini yaklaşık 3,4 yıl karşılayabilecek düzeyde olduğunu bildirdi. Saylor'ın yeni paylaşımında ise olası Bitcoin alımının hangi kaynakla finanse edileceğine ilişkin bilgi yer almadı.