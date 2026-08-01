Strategy'nin Bitcoin planı değişti - Son Dakika
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Strategy'nin Bitcoin planı değişti

Strategy\'nin Bitcoin planı değişti
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Strategy'nin kimliği uzun süredir mümkün olduğunca çok doları Bitcoin'e çevirmek üzerine kuruluydu. Şirket şimdi daha fazla nakit tutmayı da içeren yeni bir yaklaşıma geçiyor ve analistler bu değişimi destekliyor. Analistlere göre daha büyük bir dolar rezervi, şirketin daha çok Bitcoin alma yönündeki uzun vadeli hedefi için elzem.

Strategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, perşembe günkü bilanço toplantısında bu dönüşümü kendi ağzından anlattı. Saylor, geçmişte portföyün tamamının Bitcoin'e ayrıldığını ancak gelecekte bunun bir karışıma dönüşeceğini düşündüğünü söyledi. Yönetici çarpıcı bir ifadeyle ekledi: "Belki en çok Bitcoin'i almanın en iyi yolu, en çok Bitcoin'i almamaktır." TD Cowen ve Benchmark, şirketin ikinci çeyrek bilançosunun ardından MSTR hissesi için alım tavsiyelerini yineledi. İki kurum da STRC imtiyazlı hissesini nominal değerine döndürmenin artık yönetimin merkezi hedefi haline geldiğine dikkat çekti.

TD Cowen analisti Lance Vitanza, toplantıdan çıkan en dikkat çekici sonucun yönetimin STRC'ye odaklanma yoğunluğu olduğunu yazdı. Benchmark'tan Mark Palmer ise Saylor ve ekibinin 90 dakikalık sunumun büyük bölümünü tek bir hedefe ayırdığını belirtti. Bu hedef, STRC'yi yeniden 99 ile 100 dolar aralığına döndürerek Bitcoin almak için sermaye toplamanın başlıca motoru haline getirmek. Mizuho analistleri de Strategy'nin çeyrek boyunca yaşanan sert Bitcoin düşüşüne karşın "fırtınayı atlatmayı" sürdürdüğünü söyledi.

STRC ŞİRKETİN TAŞIYICI MENKUL KIYMETİ HALİNE GELDİ

Palmer'a göre Saylor, STRC'yi nominal değerine döndürmeyi şirketin asıl odağı olarak tanımladı ve bunun dışındaki her şeyi bir oyalama olarak niteledi. Saylor, STRC'nin sunduğu kısa vadeli ve düşük oynaklıklı dijital krediye olan talebin, şirketin sermaye yapısındaki diğer araçlara kıyasla 50 ila 100 kat daha büyük olduğunu savundu. Yöneticiye göre şirket bu yüzden yeni menkul kıymetler tasarlamak yerine çabalarını STRC etrafında yoğunlaştırıyor.

STRC'ye yönelik kurumsal ilgi de bu tabloyu destekliyor. Kurumsal yatırımcıların elindeki STRC miktarı, mart ortasındaki 1,1 milyar dolardan 1 Temmuz itibarıyla 3,1 milyar dolara çıkarak neredeyse üçe katlandı. Böylece kurumların menkul kıymetteki payı marttaki yüzde 22'den yüzde 29'a yükseldi ve ortalama kurumsal pozisyon büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyon dolara ikiye katlandı. Palmer, Saylor'ın 26 Haziran'da STRC'nin kısa süreliğine 70 dolar dolayına gerilediği olayı da anlattığını aktardı. Saylor bu ani düşüşü, STRC karşılığında yüzde 70 ile 80 arasında kredi açan geleneksel aracı kurumların, oynaklık artınca bu oranları düşürmesine ya da kredi hatlarını tümüyle kapatmasına bağladı. Şirketin, geçen hafta yaptığı 25 milyon dolarlık geri alımın ardından STRC geri alım yetkisi kapsamında yaklaşık 975 milyon dolarlık alanı kaldı.

ANALİSTLER FİYAT HEDEFLERİNDE AYRIŞTI

İki kurum tavsiyelerini korusa da fiyat hedeflerinde ayrıştı. Benchmark, hedef fiyatını 570 dolardan 435 dolara indirdi. Kurum bu adımı, parçaların toplamı analizine ve 2026 yıl sonu Bitcoin varsayımını 125 bin dolardan 100 bin dolara çekmesine dayandırdı. TD Cowen ise haziran sonundan bu yana 260 dolarlık hedefini ve alım tavsiyesini koruyor. Bu hedef de çeyreğin başındaki 400 dolardan indirilmişti.

Palmer'a göre Saylor, STRC'nin nominal değeri ile piyasa değeri arasındaki yaklaşık 1,2 milyar dolarlık farkı, şirketin gidereceğinden emin olduğu geçici bir kopukluk olarak nitelendirdi. Yönetim, menkul kıymet 100 doların altında işlem gördüğü sürece disiplinli bir alıcı olacağını belirtti.

ZARARLA GEÇEN ÇEYREK VE SATIŞ ELEŞTİRİLERİ

Analistlerin bu değerlendirmeleri, Strategy'yi 2025'in ikinci çeyreğindeki 10 milyar dolarlık kârdan bu yıl 8,2 milyar dolarlık zarara taşıyan sonuçların ardından geldi. Zarar neredeyse tümüyle, Bitcoin'in bir yıl öncesine kıyasla yüzde 40'tan fazla düşük seyretmesi nedeniyle varlıklarda oluşan gerçekleşmemiş değer kaybından kaynaklandı. Şirket çeyrek içinde Bitcoin varlığını yüzde 11 artırarak 846 bin adete kadar çıkardı, ardından bir kısmını sattı ve dolar rezervi oluşturmak için beş hafta boyunca alımlara ara verdi.

Yönetim, bu satışlara yönelik eleştirileri de yanıtladı. Palmer'a göre şirket, yıl başından bu yana yaklaşık 175 bin Bitcoin alırken yalnızca 3 bin 600 Bitcoin sattığını, yani sattığı her bir Bitcoin'e karşılık yaklaşık 48 Bitcoin aldığını vurguladı. İcra Kurulu Başkanı Phong Le, şirketin çeyrekte dönüştürülebilir borcunu yüzde 18 azaltarak 6,7 milyar dolara indirdiğini, dolar rezervini ise yüzde 12 artırarak 2,4 milyar dolara çıkardığını söyledi. Finans Direktörü Andrew Kang'a göre dolar rezervi şu anda 3,75 milyar dolar seviyesinde ve imtiyazlı hisse temettüleri ile faiz yükümlülüklerini yaklaşık iki yıl karşılamaya yetiyor. Strategy hisseleri perşembe seansını 97,70 dolardan kapattıktan sonra cuma günü yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

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