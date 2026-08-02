Fransa'da kimyasal sızıntı alarmı: 30 bin kişiye "Evden çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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Fransa'da kimyasal sızıntı alarmı: 30 bin kişiye "Evden çıkmayın" uyarısı

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Fransa'nın Moselle vilayetindeki bir fabrika deposunda çıkan yangın, kimyasal sızıntı alarmına neden oldu. Zehirli maddelerin havaya karışma riski üzerine çevrede yaşayan yaklaşık 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı yapılırken, olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Fransa'da kimyasal sızıntı alarmı verildi. 

30 BİN KİŞİYE "EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Moselle vilayetindeki Gandrange kentindeki bir fabrika deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangında, zehirli maddelerin salınımı nedeniyle civardaki 5 kasabada yaklaşık 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 150 itfaiye erinin görevlendirildiği yangın söndürülürken, olayda 3 kişi hafif yaralandı.

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ YAPILIYOR  

Yangının söndürülmesinin ardından bölge sakinlerinin evlerinden çıkabileceği bildirilirken, tehlikeli maddelerin temizlenmesi için sahadaki operasyonlar ve hava kalitesi ölçümleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'da kimyasal sızıntı alarmı: 30 bin kişiye "Evden çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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