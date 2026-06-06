Strategy'nin Bitcoin satışı hazine şirketi anlatısını sarstı - Son Dakika
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Strategy'nin Bitcoin satışı hazine şirketi anlatısını sarstı

Strategy\'nin Bitcoin satışı hazine şirketi anlatısını sarstı
06.06.2026 13:37
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Strategy'nin 32 Bitcoin'lik satışı, piyasanın hazine şirketlerine yönelik "asla satma" varsayımının ne denli kırılgan olduğunu ortaya koydu. Hafta ayrıca JPMorgan'ın CLARITY Yasası'na açık muhalefeti, Fransız Bitcoin hazine şirketi Capital B'nin 122 milyar dolarlık sermaye artışı planı ve Coinbase'in stablecoin rezerv ETF'ine ortak olmasıyla da öne çıktı.

Strategy, 2022'deki vergiyle ilgili işlemlerin ardından ilk kez Bitcoin sattı. Şirket 32 BTC'yi ortalama 77 bin 135 dolardan, toplam yaklaşık 2,5 milyon dolara devrederek tercihli hisse dağıtımlarını finanse etti. Satış, Strategy'nin 844 binden fazla Bitcoin varlığına kıyasla sembolik düzeyde kaldı. Yine de açıklamanın ardından MSTR hisseleri sert geriledi.

Piyasa araştırma şirketi Delphi Digital, konuya ilişkin bir değerlendirmesinde Strategy'nin artık "tek yönlü birikim aracı olarak algılanmadığını" vurguladı. Delphi, "asla satma" anlatısının artık yalnızca söylem düzeyinde değil, pratikte de çöktüğünü ekledi. Tartışma, Bitcoin hazine şirketlerinin nasıl değerlenmesi gerektiği sorusunu yeniden alevlendirdi.

DİMON CLARITY YASASINA KAFA TUTUYOR

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, bankaların CLARITY Yasası'nın mevcut versiyonuna karşı çıkacağını açıkladı. Dimon, tasarının kripto şirketlerine geleneksel finans kuruluşlarıyla aynı düzenleyici yükleri taşımadan faiz getirili ürün sunma hakkı tanıdığını öne sürdü. Yasa taraftarları CLARITY'nin piyasaya uzun süredir beklenen yasal çerçeveyi getireceğini savunurken eleştirmenler uygunsuz bir rekabet ortamı oluşacağından endişe ediyor.

Fransız Bitcoin hazine şirketi Capital B, 17 Haziran hissedar toplantısında oylamaya sunacağı iki öneriyle büyük bir sermaye genişlemesi planlıyor. Onaylanırsa şirket 5 milyar euro (yaklaşık 5,8 milyar dolar) yeni hisse senedi ve yaklaşık 116 milyar dolarlık kredi aracı ihraç edebilecek. Capital B, Blockstream CEO'su Adam Back ve varlık yönetim şirketi TOBAM destekli fonlamalar dahil bugüne kadar toplam 325 milyon dolar kaynak sağladı. Şirketin Bitcoin varlıkları son alımlarla 3 bin 139 BTC'ye ulaştı.

COİNBASE STABLECOİN REZERV ETF'İNE ORTAK OLDU

Coinbase, ProShares tarafından kurulan IQMM adlı GENIUS Yasası uyumlu para piyasası ETF'ine açıklanmayan miktarda yatırım yaptı. Fon, ödeme stablecoin ihraççılarının yasa kapsamında tutması gereken nakit, banka mevduatı ve kısa vadeli ABD Hazine bonoları gibi varlıkları portföyüne alıyor. ABD'nin stablecoin düzenlemesine yaklaşmasıyla birlikte bu tür rezerv varlıklarına olan kurumsal ilgi büyümeye devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Strategy'nin Bitcoin satışı hazine şirketi anlatısını sarstı - Son Dakika

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