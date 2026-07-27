Strategy'nin Bitcoin sessizliği dört haftaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strategy'nin Bitcoin sessizliği dört haftaya çıktı

Strategy\'nin Bitcoin sessizliği dört haftaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Strategy'nin kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin alımlarını gösteren grafiği pazar sabahı sosyal medyada "Başka bir renge ihtiyacımız olacak" notuyla paylaştı. Paylaşım, Strategy'nin son dört haftadır yeni bir Bitcoin alımı açıklamadığı bir döneme denk geldi.

Söz konusu paylaşım, Saylor'ın şirketin son Bitcoin alımını duyurmasından bu yana yaptığı beşinci pazar grafiği oldu. Grafik, 113 alım işlemini ve 843.775 Bitcoin'i gösteriyor. Bu miktarın değeri yaklaşık 54,4 milyar dolar. Şirketin 20 Temmuz'daki resmi bildirimine göre pozisyonu oluşturmak için harcanan 63,69 milyar doların yaklaşık 9,3 milyar dolar altında bulunuyor.

Strategy 843.775 Bitcoin'i ortalama 75.476 dolar maliyetle tutuyor. Bitcoin 65.000 dolar civarında işlem görürken pozisyon kâğıt üzerinde yaklaşık 9,3 milyar dolar zararda kaldı.

PAZAR PAYLAŞIMLARIYLA ALIMLAR ARASINDAKİ BAĞ ZAYIFLADI

Saylor'ın pazar paylaşımları bir zamanlar sık sık pazartesi günü açıklanan bir Bitcoin alımının habercisi olurdu. Fakat bu bağ son dönemde zayıfladı. "Daha fazla grafiğe ihtiyacımız olacak" notuyla yapılan 28 Haziran paylaşımının ardından alım değil yeni bir sermaye çerçevesi geldi. 5 Temmuz'daki paylaşım ise şirket tarihinin en büyük Bitcoin satışının açıklanmasından önce yapıldı.

Strategy'nin doğrulanmış son alımı, 15-21 Haziran arasında ortalama 67.068 dolardan alınan ve yaklaşık 34,9 milyon dolar değerindeki 520 Bitcoin oldu. Şirketin 29 Haziran, 6 Temmuz, 13 Temmuz ve 20 Temmuz tarihli bildirimlerinde herhangi bir alım yer almadı. En güncel bildirim, dolar rezervini 3,225 milyar dolara çıkaran 263,5 milyon dolarlık MSTR hisse satışını içeriyordu.

Saylor daha önce de renkleri, Bitcoin alımlarını dolar rezervi eklemelerinden ayırmak için kullanmış görünüyor. Yönetici kasım ayı sonunda "Yeşil noktalar eklemeye başlasak nasıl olur?" diye sormuş, bir gün sonra Strategy 130 Bitcoin alımını 1,44 milyar dolarlık yeni bir dolar rezerviyle birlikte açıklamıştı. Saylor 4 Ocak'ta da şirketin Bitcoin mi yoksa dolar mı ekleyeceğine gönderme yaparak "Turuncu mu yeşil mi?" paylaşımı yapmıştı. Strategy'nin haziran sonunda benimsediği sermaye çerçevesi, nakit için Bitcoin dışında da adresler oluşturdu. Bu çerçeve, dijital kredi menkul kıymetleri için 1 milyar dolarlık bir geri alım programını, 1 milyar dolarlık adi hisse geri alımını ve 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına izin veren bir programı kapsıyor.

STRATEGY KENDİNİ ÖLÇME BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Pazar günkü paylaşım, Strategy'nin kendini ölçme yöntemini değiştirdiği bir haftayı da noktaladı. Şirket 23 Temmuz'da, piyasa değeri ile net varlık değeri arasındaki oranı ifade eden mNAV'ı yeniden tanımladı. Yeni hesaplama, hisse fiyatını dolar cinsinden hisse başına net Bitcoin miktarına bölüyor ve süresiz imtiyazlı hisseler ile zararda olan dönüştürülebilir borç gibi öncelikli talepleri dolar rezervinden düşüyor. Şirket, yatırımcı panosundaki notlarda bu tarihten önce hesaplanan mNAV değerlerinin yeni sürümle karşılaştırılamayacağını belirtti. Saylor değişikliği, Bitcoin sermaye piyasalarının yeni bir finansal dil gerektirdiğini yazarak savundu.

MSTR hissesi cuma günü bir önceki cuma gördüğü 94,85 dolardan gerileyerek 91,67 dolardan kapandı. Strategy, ikinci çeyrek sonuçlarını 30 Temmuz Perşembe günü ABD piyasası kapanışının ardından açıklayacak. Saylor paylaşımındaki notu ayrıntılandırmadı ve şirket, pazar günüyle biten hafta için herhangi bir alım, satış ya da başka bir işlemi doğrulamadı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy'nin Bitcoin sessizliği dört haftaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:18:54. #7.13#
SON DAKİKA: Strategy'nin Bitcoin sessizliği dört haftaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.