Strive yeni Bitcoin alımını duyurdu - Son Dakika
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Strive yeni Bitcoin alımını duyurdu

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Strive yeni Bitcoin alımını duyurdu
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ABD merkezli varlık yönetim şirketi Strive, Bitcoin alımlarına 94,5 milyon dolarlık yeni işlemle devam etti. Şirketin elindeki Bitcoin miktarı 27 bini aşarken, alımları desteklemek için topladığı sermayenin büyük bölümü imtiyazlı hisselerden geldi.

Strive, 21-25 Eylül döneminde 1.107 BTC satın aldı. Bitcoin başına ortalama maliyet ücretler dahil 85 bin 396 dolar oldu. Şirketin 28 Eylül'de açıkladığı alımla toplam Bitcoin varlığı 27 bin 462 BTC'ye ulaştı.

SERMAYENİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İMTİYAZLI HİSSELERDEN GELDİ

Bitcoin biriktirme stratejisini sürdüren şirket, bu alımları finanse etmek için sermaye piyasasından kaynak sağlıyor. Strive Üst Yöneticisi Matt Cole, son dönemde toplanan toplam sermayenin yüzde 85'inin SATA koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerden geldiğini açıkladı.

SATA, yatırımcısına temettü ödeyen, değişken oranlı ve vadesiz bir imtiyazlı hisse türü. Şirket, bu hisseleri kullanarak Bitcoin alımları için para topluyor. Böylece finansmanda adi hisse satışlarının yanında farklı bir araçtan da yararlanıyor.

Cole'un açıklamasına göre, yatırımcılara belirli koşullarla hisse alma hakkı veren varantların kullanılması da şirkete 12,4 milyon dolar sağladı. Yüzde 85'lik oran hesaplanırken bu gelir de toplam sermayeye dahil edildi.

NAKİT BAKİYESİ DE ARTTI

Strive'ın Bitcoin varlıklarını artırdığı haftada nakit bakiyesi de büyüdü. Şirketin bildirimine göre nakit tutarı 19,2 milyon dolar artarak 248,8 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde SATA hisselerinin sayısı yaklaşık 1 milyon artışla 12,2 milyona yükseldi. A sınıfı adi hisse sayısında ise yaklaşık 649 bin adetlik artış oldu.

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