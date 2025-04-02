Teknoloji devinden kripto hamlesi: Artık ödemelerde kripto para kabul edilecek - Son Dakika
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Teknoloji devinden kripto hamlesi: Artık ödemelerde kripto para kabul edilecek

Teknoloji devinden kripto hamlesi: Artık ödemelerde kripto para kabul edilecek

Japon teknoloji devi Sony'nin Singapur merkezli yan kuruluşu, Crypto.com aracılığıyla USDC stablecoin ödemelerini kabul etmeye başladı. Bu gelişme, Singapur'un kripto para ve Blockchain ekosisteminde önemli bir merkez haline geldiğini gösteren son adımlardan biri olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki stablecoin adaptasyonunu vurguluyor.

02.04.2025 11:30
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Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Sony, Singapur'daki iştiraki aracılığıyla kripto para ödemeleri dünyasına adım attı. Crypto.com ile yapılan entegrasyon sayesinde artık Sony Electronics Singapur mağazalarında USDC stablecoin ile ödeme yapılabilecek. Bu gelişme, hem Sony'nin yenilikçi yaklaşımını gösteriyor hem de Singapur'un hızla büyüyen dijital varlık ekosistemindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Teknoloji Devi Sony Kripto Para Devrimine Katıldı

Japon teknoloji devi Sony'nin Singapur merkezli yan kuruluşu, kripto para dünyasında önemli bir adım attı.

Kısa bir süre önce yapılan resmi duyuruya göre, Sony Electronics Singapur artık Crypto.com borsası ile gerçekleştirdiği entegrasyon sayesinde USDC stablecoin ödemelerini kabul ediyor. Crypto.com Singapur Genel Müdürü Chin Tah Ang, konuyla ilgili açıklamasında, "Kripto ile ödeme yapmayı daha yaygın hale getirmeye çalışıyoruz ve Sony Electronics Singapore gibi köklü ve ileri görüşlü bir markayla ortaklık yapmak, kripto kullanarak günlük mal ve hizmetler için ödeme yapmanın ne kadar basit olabileceği konusunda farkındalığı daha da artırıyor," dedi.

Bu gelişme, Crypto.com'un son dönemde kurduğu tek önemli ortaklık değil. Şirket, 2024 yılının sonlarında, Singapur, Avustralya ve Hong Kong gibi Asya-Pasifik pazarlarında kurumsal bankacılık hizmetleri sunmak amacıyla Deutsche Bank ile iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Stablecoin ödemelerine kapılarını açan Sony'nin Singapur iştiraki, bölgede yeni bir akımın öncüsü olabilir. Şubat ayı sonunda yayınlanan raporlara göre, Singapur'da faaliyet gösteren halka açık mağaza zinciri Metro da müşterilerine Tether'in USDt'si gibi stablecoinlerle ödeme yapma imkanı sunmaya başladı.

Bu girişimler, Singapur'un Web3 şirketleri için önemli bir merkez haline geldiğini gösteren Ocak ayı raporlarıyla da örtüşüyor. Raporlara göre Singapur, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla iki kat daha fazla kripto lisansı verdi. ZKcandy'nin Büyüme Sorumlusu William Croisettier, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ülke, yatırımcıları korumak için en büyük dijital para birimlerine odaklanarak kripto düzenlemesine riske göre ayarlanmış bir yaklaşım benimsiyor. Singapur ayrıca yeni kripto firmalarının yerel bankacılık ortaklarıyla etkileşime girmesini de kolaylaştırıyor ki bu dünyanın diğer bölgelerinde lüks olarak görülen bir düzenleme," ifadelerini kullandı.

Kripto para ekosisteminin gelişen merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Singapur'da, Kasım ayı sonlarında kripto dostu dijital banka Singapore Gulf Bank'ın 2025 yılında bir stablecoin ödeme şirketi satın almayı planladığı ve bu amaçla en az 50 milyon dolarlık finansman arayışında olduğu bildirildi. Bankanın bu girişimi hayata geçirmek için öz sermayesinin yüzde 10'una kadarını satmayı değerlendirdiği iddia edildi.

2024 yılının sonunda yayımlanan bir araştırma, ülkenin düzenleme yaklaşımının Singapur'u Blockchain teknolojisinin küresel bir şampiyonu konumuna taşıdığını ortaya koydu. Singapur, çeşitli faktörlere dayalı değerlendirmede tüm ülkeler arasında en yüksek puanı almayı başardı.

Kripto Para, Sony, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Teknoloji devinden kripto hamlesi: Artık ödemelerde kripto para kabul edilecek - Son Dakika

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