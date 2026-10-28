Teknoloji devleri kriptoda hisse planına itiraz etti - Son Dakika
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Teknoloji devleri kriptoda hisse planına itiraz etti

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Teknoloji devleri kriptoda hisse planına itiraz etti
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Intel, Oracle, IBM ve IonQ, hisselerinin OKX ile New York Borsasının sahibi ICE'ın planladığı platformda tokenlaştırılarak işlem görmesine itiraz etti. Listeye son eklenenlerle birlikte karşı çıkan şirket sayısı 26'ya yükseldi.

OKXICE adlı girişimin güncel bildiriminde dört şirket de itiraz listesine eklendi. Daha önce Microsoft, Alphabet, Broadcom ve Qualcomm gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra Goldman Sachs ve Wells Fargo da aynı yönde başvuruda bulunmuştu.

İTİRAZ EDEN ŞİRKET SAYISI 26'YA ÇIKTI

Platformun ilk planında 62 şirketin hissesi yer alıyordu. Son listeye göre bunların yüzde 40'ından fazlası, hisselerinin bu yapı içinde işlem görmesine karşı çıktı. İtiraz edenlerin sayısı 15 Ekim'de dokuzken, 23 Ekim'de 22'ye ulaşmıştı.

Bildirimlerde şirketlerin hangi gerekçelerle itiraz ettiği açıklanmıyor. Başvuruların ilgili hisselerin platformda işlem görmesini nasıl etkileyeceği de netleştirilmiyor. Bu nedenle listeye eklenen şirketler için kesin bir işlem yasağı veya projenin iptal edildiği sonucu çıkmıyor.

Kripto borsası OKX'in ABD holdingi ile Intercontinental Exchange'in (ICE) eşit ortaklıkla kurduğu girişim, ABD hisselerinin blok zinciri üzerinde temsil edilen biçimlerini yatırımcılara sunmayı hedefliyor.

HİSSELER İÇİN KESİNTİSİZ İŞLEM PLANI

Planlanan sistemde uygunluk kontrollerini geçen kullanıcıların haftanın yedi günü, günün 24 saati işlem yapabilmesi öngörülüyor. İşlemler, OKX'in XLayer ağı üzerinde, USDC gibi stablecoinler karşılığında gerçekleştirilecek.

Platforma katılım için kimlik ve yaptırım kontrollerinden geçilmesi gerekiyor. İşlemlerin tamamı önceden sağlanan bakiyeyle yapılacak. Borçlanma veya kredili işlem imkânı sunulmayacak. Girişim, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) tokenlaştırılmış hisseler için oluşturduğu geçici yenilik muafiyeti kapsamında faaliyet göstermeyi planlıyor.

Modelde her token, kayıtlı bir aracı kurum üzerinden tutulan gerçek bir hisseye ilişkin hakkı temsil ediyor. Ancak bildirim, aracı kurumun iflası halinde yatırımcının kendi cüzdanında tuttuğu tokenlaştırılmış hisselerin nasıl korunacağı konusunda belirsizlik bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bu varlıkların müşteri malvarlığı sayılıp sayılmayacağı ve ABD'deki Menkul Kıymet Yatırımcılarını Koruma Kuruluşunun (SIPC) korumasına girip girmeyeceği kesinleşmiş değil. Ayrıca sisteme alım satım için likidite sağlayan katılımcılar, sağladıkları likiditeyi istedikleri zaman çekebiliyor.

Kripto ParaOracleIntelIbmSon Dakika

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