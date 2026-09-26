Teknoloji hisseleriyle kripto kredi dönemi - Son Dakika
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Teknoloji hisseleriyle kripto kredi dönemi

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Teknoloji hisseleriyle kripto kredi dönemi
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Merkeziyetsiz finans platformu Aave, teknoloji hisselerini temsil eden tokenlarla USDC borç alma imkânı sundu. Coinbase'in çıkardığı yedi hisse tokenını kapsayan hizmet, izin verilen ülkelerdeki ABD dışı kullanıcılara açık olacak.

Aave'nin 25 Eylül'de duyurduğu uygulama, Blockchain ağı Base üzerindeki Aave V4'te devreye alındı. Apple, Amazon, Google'ın ana şirketi Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisselerini temsil eden tokenlar teminat olarak kullanılabiliyor.

Yatırımcılar bu tokenları satmadan, karşılığında ABD dolarına bağlı stablecoin USDC cinsinden borç alabiliyor. İşlem için normal bir aracı kurum hesabındaki hisseler yerine Coinbase'in blok zinciri üzerinde çıkardığı hisse tokenlarının kullanılması gerekiyor. Başlangıçta hisse tokenları yalnızca teminat olarak kabul ediliyor, bu varlıkların kendisi borç alınamıyor.

BORÇ LİMİTİ HİSSEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Alınabilecek borcun büyüklüğü, teminat gösterilen tokena bağlı olarak değişiyor. Yayımlanan başlangıç koşullarında bu oran Meta ve Tesla için yüzde 65, Microsoft için yüzde 79 olarak belirleniyor. Apple'da yüzde 78, Alphabet'te yüzde 76, Amazon'da yüzde 73 ve Nvidia'da yüzde 70 uygulanması öngörülüyor.

Piyasaya sağlanabilecek USDC için 32 milyon, kullanılabilecek toplam borç için 21 milyon dolarlık başlangıç sınırı bulunuyor. Bu tutarlar gerçekleşmiş yatırımları veya verilmiş kredileri göstermiyor. Sistemin ilk aşamada ulaşabileceği büyüklüğü sınırlıyor.

Hisse teminatlı işlemler, diğer Aave piyasalarından ayrı bir bölümde toplanıyor. Bu bölüme USDC sağlayan kullanıcılar, paralarının söz konusu hisse tokenları karşılığında borç verilmesine katılıyor.

BORSA KAPALIYKEN FİYAT RİSKİ SÜRÜYOR

Borç işlemlerinin günün her saatinde yapılabilmesi, teminat fiyatlarının kesintisiz güncellendiği anlamına gelmiyor. Risk değerlendirme kuruluşu LlamaRisk'e göre başlangıçta kullanılan Chainlink fiyat verileri, hafta sonlarında ve piyasa tatillerinde son yayımlanan değeri koruyor.

Piyasa yeniden açıldığında, kapalı dönemde oluşan gelişmeler teminatın değerine tek seferde yansıyabiliyor. Sert bir düşüş, borca karşılık tutulan varlıkların yetersiz kalmasına ve pozisyonun tasfiye edilmesine yol açabiliyor.

LlamaRisk, aynı tokenlar için kesintisiz fiyat verileri kullanıma girdiğinde piyasa koşullarının yeniden değerlendirilebileceğini belirtiyor. Aave'nin duyurusu ise Coinbase hisse tokenlarının ABD dışındaki uygun kullanıcılarla sınırlı erişim koşulunu koruyor.

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