Telegram'ın kripto cüzdanı yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Telegram'ın kripto cüzdanı yaygınlaşıyor

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Telegram\'ın kripto cüzdanı yaygınlaşıyor
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Telegram, Money adlı kripto cüzdanını daha fazla kullanıcıya açıyor. GRAM saklama ve gönderme imkânı sunan hizmet, dijital hediye ve koleksiyon niteliğindeki kullanıcı adlarının satın alınmasını da destekliyor. Varlıkların kontrolü kullanıcıda kalıyor.

Kripto hizmeti Walt'ın 9 Ekim'deki duyurusuna göre daha önce belirli hesaplarda kullanılabilen Money, Telegram içinde daha geniş bir kitleye sunuluyor. Kullanıcıya bir transfer geldiğinde uygulamada Money bölümü görünür hale geliyor.

Bu bölüm açıldıktan sonra Walt hesabından Money'ye GRAM aktarılabiliyor. Şirket, bu aktarımların anında gerçekleştiğini ve ağ ücreti alınmadığını belirtiyor.

MONEY İLE TRANSFER VE HEDİYE ALIMI

Money, varlıkların saklama kontrolünü kullanıcıya bırakan bir cüzdan olarak tanıtılıyor. Kullanıcılar GRAM bakiyelerini burada tutabiliyor, başkalarına gönderebiliyor ve Telegram içindeki dijital ürünlerde kullanabiliyor.

Duyuruda öne çıkan satın alma seçenekleri arasında dijital hediyeler ve koleksiyon niteliğindeki kullanıcı adları bulunuyor. Erişimin genişletilmesi, bu işlemleri mesajlaşma uygulamasının kendi cüzdanından yapabilecek kullanıcıların sayısını artırmayı hedefliyor.

Hizmetin dağıtımı sürerken bütün hesapların aynı anda erişim kazandığına ilişkin bir tamamlanma takvimi paylaşılmadı.

WALT'IN YATIRIM HİZMETLERİ AYRI KALIYOR

Telegram'ın Money cüzdanı ile Walt farklı hizmetler sunuyor. Money, GRAM saklama, transfer ve dijital ürün alımına odaklanırken Walt, alım satım ve yatırım ürünlerini barındırıyor.

Daha önce Wallet adıyla kullanılan uygulama, 28 Eylül'de Walt adını aldı. Şirketin destek açıklamasına göre isim değişikliği mevcut hesapları, bakiyeleri, işlem geçmişini ve cüzdan adreslerini değiştirmedi. Kullanıcıların bu değişiklik nedeniyle yeniden hesap açması veya varlıklarını başka bir yere taşıması gerekmiyor.

Kripto ParaTelegramHediyeSon Dakika

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