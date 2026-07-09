Tether Latin Amerika için Brezilya'da yeni bir hamle yaptı - Son Dakika
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Tether Latin Amerika için Brezilya'da yeni bir hamle yaptı

Tether Latin Amerika için Brezilya\'da yeni bir hamle yaptı
09.07.2026 14:31
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Stablecoin ihraççısı Tether, Brezilyalı kripto platformu Mercado Bitcoin'e 20 milyon dolar yatırım yaptı. Stratejik finansman turu kapsamındaki bu adım, Latin Amerika genelinde zincir üstü finansal altyapının büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Yatırım, Mercado Bitcoin'in tokenlaştırma, ödemeler, kredi ve sermaye piyasalarına açılımını destekleyecek. 2013'te kurulan ve başlangıçta bir kripto borsası olarak faaliyet gösteren şirket, zamanla tokenlaştırılmış yatırım ürünleri, stablecoin ödemeleri, kredi ve sınır ötesi bankacılık altyapısı sunan bir dijital finansal hizmet platformuna dönüştü.

Şirket, 4,5 milyon kullanıcıya sahip olduğunu, 2 milyar Brezilya reali (yaklaşık 370 milyon dolar) değerinde tokenlaştırılmış varlık ihraç ettiğini ve Brezilya ile Avrupa'da onu aşkın lisansla faaliyet gösterdiğini belirtti. Bu lisanslar arasında Brezilya Merkez Bankası'ndan alınan bir ödeme kuruluşu lisansı da bulunuyor. Mercado Bitcoin, yeni sermayeyi ödeme altyapısını genişletmek, tokenlaştırılmış ürünlerini artırmak ve kredi işini büyütmek için kullanacağını açıkladı.

Tether Genel Müdürü Paolo Ardoino, Mercado Bitcoin'in lisansları, tokenlaştırma altyapısı ve bütünleşik finansal hizmetleriyle Latin Amerika'nın en kapsamlı düzenlemeye tabi zincir üstü finans platformlarından birini kurduğunu söyledi. Şirket şubat ayında, tokenlaştırma işinin bir parçası olarak 20 milyon doları aşan tokenlaştırılmış özel krediyi Bitcoin yan zinciri Rootstock üzerinde devreye almıştı.

TETHER İLK ÇEYREK KÂRINI STRATEJİK YATIRIMLARA AYIRIYOR

Mercado Bitcoin yatırımı, Tether'in blok zinciri tabanlı finansal altyapı geliştiren şirketleri destekleme stratejisiyle örtüşüyor. Tether, yaklaşık 184 milyar dolarlık dolaşım arzıyla dünyanın en büyük stablecoini USDT'yi ihraç ediyor. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,04 milyar dolar net kâr açıkladı ve bu kaynağı stratejik yatırımlarda kullanıyor.

Tether nisan ayında, stablecoin ekonomisine erişimi genişletmeye odaklanan ve NYSE American'da işlem gören Stablecoin Development Corporation için düzenlenen 134 milyon dolarlık turda yer aldı. Bir ay sonra ise Afrika ve Asya'daki sınır ötesi ödemelerde USDT'yi bir mutabakat katmanı olarak entegre etmek için havale platformu LemFi'ye yatırım yaptı. Mayıs ayının ilerleyen günlerinde şirket, Gürcistan hükümetiyle birlikte ülkenin dijital varlık çerçevesi kapsamında Gürcü larisine sabitlenmiş bir stablecoin çıkarma planını duyurdu.

TETHER'İN BREZİLYA HAMLESİ PIX AĞINA UZANDI

Anlaşma, Tether'in dünyanın en aktif dijital varlık piyasalarından biri olarak nitelendirdiği Brezilya'ya yönelik son adımı oldu. Geçen ay Tether destekli ödeme uygulaması Oobit, Brezilya'nın anlık ödeme ağı PIX'e entegre olmuştu. Bu entegrasyon, kullanıcıların real yatırmasına, parasını Tether'in USDT stablecoininde tutmasına ve yaklaşık 170 milyon kişiye hizmet veren PIX üzerinden harcamasına olanak tanıyor.

Tether ayrıca yatırım kolu aracılığıyla yapay zeka, enerji, biyoteknoloji ve dijital medya gibi alanlara da yatırım yaptı. Halka arz söylentilerine rağmen Ardoino, şirketin halka açılma planı olmadığını söyledi.

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Son Dakika Kripto Para Tether Latin Amerika için Brezilya'da yeni bir hamle yaptı - Son Dakika

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