Tether (USDT) CEO'sundan kripto para dünyasını sarsacak iddia - Son Dakika
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Tether (USDT) CEO'sundan kripto para dünyasını sarsacak iddia

Tether (USDT) CEO\'sundan kripto para dünyasını sarsacak iddia

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether (USDT) CEO'su Paolo Ardoino, 142 milyar dolarlık piyasa değerine sahip şirketinin rakipleri ve politikacılar tarafından kripto para pazarından dışlanmak istendiğini iddia etti. Ardoino, rakiplerinin gerçek amacının "Tether'ı öldürmek" olduğunu belirterek, "Yaptıkları her iş veya politik toplantı bu niyetle sonuçlanıyor." açıklamasını yaptı.

26.02.2025 13:03  Güncelleme: 13:09
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Tether, 142 milyar dolarlık piyasa değeri ile Circle'ın USD Coin'inin (USDC) 56 milyar dolarlık değerinin iki katından fazla büyüklüğe sahip. Ancak şirket, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenleyici çerçevesi kapsamında stablecoin ihraç etmek için onaylanan 10 firma listesinden çıkarıldı ve büyük borsaların platformlarında listelenmeme sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Paolo Ardoino: Tether Yok Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya

Tether CEO'su Paolo Ardoino, 25 Şubat tarihli X (eski adıyla Twitter) paylaşımında rakiplerinin iş modelinin daha iyi ürün geliştirmek yerine Tether'ı piyasadan silmeye ve hatta yok etmeye odaklandığını ileri sürdü. "Rakibin daha iyi ürünlere odaklanmak yerine, bir rakibi öldürmek için hukuk savaşını kullanmaya çalışmasını tanımlamayı size bırakacağım." diyerek vurguladı.

Stablecoin ihraççısı, özellikle az gelişmiş ekonomilerde küresel finansal kapsayıcılığı teşvik etme misyonuna odaklanmaya devam edeceğini belirtti. Ardoino, USDT'nin 400 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığını ve her çeyrekte 35 milyon yeni cüzdan kazandığını belirtti.

Ardoino'nun yorumları, Tether'ın Avrupa Birliği'nin MiCA düzenleyici çerçevesi kapsamında stablecoin ihraç etmek için onaylanan firmalar listesinden çıkarılmasının ardından geldi. Circle'da AB stratejisi ve politika kıdemli direktörü Patrick Hansen'e göre liste Banking Circle, stablecoin ihraççısı Circle, Cryptocom, Fiat Republic ve daha birçok firmayı içeriyor.

Avrupa'da MiCA düzenlemelerinin 2024 sonunda yürürlüğe girmesiyle, Tether artan zorluklar ve baskılar ile karşı karşıya kaldı. Kripto borsası Kraken, 31 Mart'tan itibaren Tether'ın USDT dahil beş stablecoini listelemekten çıkaracağını bildirdi. Bir başka büyük borsa olan Cryptocom da 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren USDT ve diğer dokuz stablecoini de platformundan kaldıracağını doğruladı.

MiCA, bankalar rezervlerinin yüzde 90'ına kadar kredi verebileceği göz önüne alındığında, stablecoin ihraççıları için "sistemik riskler" getirebilir. Ardoino, bir röportajında "Yönetim altında 10 milyar avronuz varsa, 6 milyar euroyu nakit mevduatlara koymanız gerekiyor. Biliyoruz ki bankalar bilançolarının yüzde 90'ını kredi olarak verebiliyor." diyerek endişelerini dile getirmişti.

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