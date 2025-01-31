Tether USDT'yi Bitcoin Blockchain ağına taşıyor - Son Dakika
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Tether USDT'yi Bitcoin Blockchain ağına taşıyor

Tether USDT\'yi Bitcoin Blockchain ağına taşıyor

Stablecoin sektörünün lider şirketi Tether, USDT tokenını Bitcoin temel katmanına ve Lightning Network protokolüne entegre etmek için harekete geçti. Lightning Labs ile gerçekleştirilen bu stratejik iş birliği, Bitcoin'in merkeziyetsizlik ve güvenlik temellerini güçlendirirken, hızlı ve güvenilir ödemeler için yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

31.01.2025 16:12
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Kripto para sektörünün en büyük stablecoini olan USDT ihraççısı Tether, Taproot Assets teknolojisi sayesinde Bitcoin Blockchain ağına entegre oluyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino, bu hamlenin Bitcoin'in temel prensiplerini güçlendireceğini ve finansal uygulamalar için yeni olanaklar sunacağını belirtti.

Stablecoin Devi USDT ile Bitcoin Ekosisteminde Yeni Dönem

Lightning Labs tarafından geliştirilen Taproot Assets teknolojisi, stablecoinlerin Bitcoin ağında sorunsuz çalışmasını sağlayacak. Bu birleşme, havale ve ödemeler başta olmak üzere çeşitli finansal işlemlerde hız ve güvenilirlik sunacak.

Tether'ın Bitcoin stratejisi Paolo Ardoino'nun CEO'luğunda yeni bir boyut kazanıyor. Şirket, El Salvador'daki madencilik operasyonları ve bilançosundaki Bitcoin varlıklarıyla bu yöndeki kararlılığını gösteriyor.

Verilere göre USDT, 212 milyar dolarlık toplam stablecoin pazarının 140 milyar dolarını kontrol ediyor. Bu rakam, toplam stablecoin arzının yüzde 66'sına karşılık geliyor.

2023 yılında Omni, Kusama ve Bitcoin Cash SLP ağlarındaki stablecoin ihracını durduran Tether, bugün Ethereum ve Tron Blockchain ağlarındaki en yüksek işlem hacmine sahip. Lightning Network entegrasyonu, şirketin Bitcoin ekosistemine olan ilgisinin yeni bir göstergesi.

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Son Dakika Kripto Para Tether USDT'yi Bitcoin Blockchain ağına taşıyor - Son Dakika

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