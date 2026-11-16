Tom Lee kriptodaki çöküşün 5 nedenini açıkladı - Son Dakika
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Tom Lee kriptodaki çöküşün 5 nedenini açıkladı

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Tom Lee kriptodaki çöküşün 5 nedenini açıkladı
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Kripto piyasası iki haftadır süren satış dalgasından çıkamazken Wall Street'in tanınan isimlerinden biri düşüşün olası nedenlerini sıraladı. Bu nedenlerin bir kısmı kriptonun dışından, yapay zeka hisselerinden ve yaklaşan büyük bir halka arzdan geliyor.

Kurumsal Ethereum (ETH) devi BitMine Immersion Technologies'in yönetim kurulu başkanı Tom Lee, kripto paralardaki düşüşün arkasında yatabilecek beş nedeni X hesabından paylaştı. Lee, "Kripto son birkaç haftadır yoğun satış baskısı altında" dedi.

BitMine, 6 milyon 70 bin 92 ETH ile dolaşımdaki Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4,97'sini elinde tutuyor. Şirketin elindeki ETH'nin 5 milyon 227 bin 37'si staking'de.

Lee'ye göre başta Nvidia olmak üzere yapay zeka ve çip hisselerindeki düşüş, Asya'da kaldıraçla işlem yapan küçük yatırımcıları teminat çağrısıyla karşı karşıya bırakmış olabilir. Nakde ihtiyaç duyan yatırımcılar kripto varlıklarını da satmış olabilir.

ANTHROPİC VE BİNANCE ETKİSİ

Lee'nin ikinci açıklaması Anthropic'in kasımdaki halka arzı. Yatırımcılar hisse almak için nakit toplarken kripto satmış olabilir. Lee, bir aracı kurum üzerinden yapılacak büyük bireysel dağıtımın da müşterileri kriptolarını nakde çevirmeye itebileceğini söyledi.

Üçüncü neden 29 Ekim'deki yaklaşık 6,3 milyar dolarlık Binance saldırısı. Lee'ye göre bakiyeleri yerine konan kullanıcılar bunları nakde ya da stablecoine çevirmiş olabilir. Binance, 3 Kasım'a kadar etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 98'ini kendi kaynaklarıyla karşıladığını açıklamıştı.

Lee ayrıca yapay zekanın mevcut siber güvenlik sistemlerini aşabileceği endişesini saydı. ABD'nin Nvidia bağlantılı şirketlere yönelik çip ihracatı soruşturmalarını da baskı unsurları arasında gösterdi.

SÜPER DÖNGÜ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Lee, temel göstergelerin büyük ölçüde olumlu olduğunu, bankaların kripto ve blok zincirini benimsemeyi sürdürdüğünü belirtti. Kriptonun öncekilerden daha büyük bir "süper döngüye" girebileceğini, mevcut zorlukların geçeceğini savundu.

BitMine, düşüş öncesinde 9 Kasım'dan önceki haftada 9587 ETH daha aldı. Ethereum hafta sonu 1711 dolara kadar inerek temmuz başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,9 değer kazanan Ethereum 1810 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaYapay ZekaSon Dakika

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