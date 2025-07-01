Trump destekli Bitcoin madenciliği projesi rekor kaynak topladı

Trump ailesinin kripto sektöründeki varlığı güçlenmeye devam ediyor. American Bitcoin'in başarılı kaynak sağlama süreci, ailenin dijital varlık stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirketin Bitcoin rezervi artırma ve madencilik kapasitesini artırma planları, Donald Trump'ın ABD'yi Blockchain ve kripto varlıklarda dünya lideri yapma hedefiyle uyumlu görünüyor.

Trump Ailesinin Kripto Para Dünyasında Varlığı Genişliyor

American Bitcoin, geçen hafta gerçekleştirdiği özel yerleştirmede 11 milyondan fazla yeni hisse ihraç ederek kayda değer bir başarı elde etti. Şirketin çoğunluk sahibi Hut 8'den yapılan dosyalamaya göre yatırımcıların yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki hisse alımını Bitcoin başına 104 bin dolarlık kurdan kripto para ile gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre elde edilen net gelir Bitcoin satın alma ve madencilik ekipmanları için kullanılacak. Ücretler düşüldükten sonra şirketin toplam geliri 215 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, kripto madenciliği sektöründeki en büyük özel yerleştirme turlarından biri olarak değerlendiriliyor.

American Bitcoin, mart ayının sonunda Hut 8'in ABD Başkanı Trump'ın iki büyük oğlunun yatırım yaptığı American Data Centers ile ortaklık kurmasının ardından faaliyete geçti. Bu gelişme, Trump ailesinin kripto ve ilgili işletmelerle olan katılımını daha da artırdı.

Şirketin yılın ikinci yarısında Gryphon Digital Mining ile SPAC birleşmesi yoluyla halka açılması ve Nasdaq'ta ABTC sembolü altında işlem görmesi bekleniyor. Bu hamle, Trump ailesinin kripto sektöründeki varlığını daha da güçlendirecek.