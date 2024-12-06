Trump'ın kripto para dostu atamaları devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın kripto para dostu atamaları devam ediyor

Trump\'ın kripto para dostu atamaları devam ediyor

Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yapay zeka ve kripto para birimlerinden sorumlu olarak David O. Sacks'i görevlendireceğini açıklaması, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yammer'ın kurucusu ve eski PayPal üst düzey yöneticisi Sacks'in atanması, ABD'nin kripto para politikasında önemli değişikliklerin sinyali olarak değerlendiriliyor.

06.12.2024 09:52
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Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımı, yeni bir boyut kazandı. Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nin başına getirilecek olan David O. Sacks'in görevi, sadece kripto para sektörüne yasal netlik sağlamakla sınırlı kalmayacak. Sacks aynı zamanda yapay zeka alanında da ABD'nin rekabet gücünü artıracak politikalar geliştirecek.

Beyaz Saray Teknoloji Kadrosunun Yeni Üyesi David Sacks Oldu

Trump'ın Truth Social platformunda paylaştığı açıklamada, David O. Sacks'in "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağı belirtildi. Bu stratejik hamle, Trump'ın seçim kampanyası boyunca vurguladığı kripto para dostu politikaların somut bir adımı olarak dikkat çekiyor.

Sacks'in atanması, Trump'ın geçen hafta SEC başkanlığına Paul Atkins'i getirme kararının ardından gelen ikinci önemli teknoloji hamlesi olarak kayıtlara geçti. Bu atamalar, ABD'nin kripto para ve yapay zeka politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Teknoloji dünyasının tanınmış isimlerinden olan Sacks, Yammer'ın kuruculuğu ve PayPal'deki COO pozisyonuyla edindiği tecrübeyi, ABD'nin dijital dönüşümü için kullanacak. Sacks'in öncelikli hedefleri arasında kripto para sektörüne yasal çerçeve oluşturmak ve yapay zeka alanında ABD'nin küresel rekabet gücünü artırmak bulunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın kripto para dostu atamaları devam ediyor - Son Dakika

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