Trump kripto yasasının önündeki etik engelini kaldırdı - Son Dakika
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Trump kripto yasasının önündeki etik engelini kaldırdı

Trump kripto yasasının önündeki etik engelini kaldırdı
21.07.2026 13:30
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ABD Başkanı Donald Trump, kripto düzenlemesinin yasalaşmasının önündeki son engeli oluşturan etik hükmünü kabul etti. Bu adım, uzun süredir Senato'da bekleyen yasanın oylamaya yaklaşmasını sağlayabilir.

Sektörden bir kaynak, aylar süren müzakerelerin ardından etik hükmü üzerinde bir uzlaşıya varıldığını aktardı. Kaynak, Trump'ın bir etik hükmünü kabul ettiğinin duyulduğunu söyledi. Konuya ilişkin bir başka kaynağa göre Demokratlar metni henüz görmedi. Hüküm, 16 Temmuz'da Trump, Cumhuriyetçi senatörler Bernie Moreno ve Cynthia Lummis ile Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt arasındaki bir toplantıda ele alınmıştı. O görüşmede bir uzlaşı sağlanamamış, ancak düzenleme pazartesi günü başkanın onayını almıştı.

Etik konusu, kapsamlı kripto düzenlemesinin yasalaşmasının önündeki son engeldi. CLARITY Yasası adını taşıyan düzenleme, dijital varlık sektörünü ilk kez federal düzeyde kapsamlı biçimde düzenleyecek. Yasa ayrıca yetkiyi Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC), daha geniş çerçevede ise Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) veriyor. Geçen haftaki toplantı öncesinde basına yansıyan bilgilere göre başkana sunulan etik hükmü bazı Demokratlarca kabul edilmemişti.

Yasa koyucular ve Beyaz Saray, geçen yılın büyük bölümünü, başkanların, başkan yardımcılarının, Kongre üyelerinin ve diğer federal yetkililerin görevdeyken dijital varlıklardan nasıl kazanç sağlayabileceğini sınırlayacak etik hükümlerini müzakere ederek geçirdi. Tartışmanın merkezinde Trump'ın memecoinleri ve ailesinin şirketi World Liberty Financial (WLF) yer aldı. Geçen ay açıklanan mali beyanlar, Trump'ın WLF ile bağlantılı olarak milyonlarca dolar aldığını gösterdi ve etik güvencelere ilişkin tartışmayı büyüttü.

YASA METNİ GÜNLER İÇİNDE AÇIKLANABİLİR

Yasa metninin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ardından Senato genel kurulu yasayı oylayabilir. Senato'nun oylama için ağustosun ilk haftasına kadar süresi bulunuyor. Yasa Senato'dan geçerse Trump'ın masasına gitmeden önce yeniden Temsilciler Meclisi'ne dönecek. Sektörden bir kaynağa göre metin pazartesi gece gibi erken bir zamanda gelebilir, fakat biraz gecikmesi de mümkün. Aynı kaynağa göre metnin gecikmesi, düzenlemenin iki partili destek alma ihtimalini güçlendirebilir.

BEYAZ SARAY KRİPTO EKİBİNDE DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Çalışmalara öncülük eden Beyaz Saray üst düzey kripto danışmanı Patrick Witt, Georgia Ordu Ulusal Muhafızları'nın zorunlu eğitimi nedeniyle bu hafta görevinden ayrılmayı planlıyordu. Witt sosyal medya hesabından, eğitiminin ertelendiğini duyurdu.

Bu sırada Witt'in yardımcısı Harry Jung, iki hafta içinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Jung, başkanlık yönetiminde ve Beyaz Saray Kripto Konseyi'nde görev yapmanın büyük bir onur olduğunu, son iki yılda ABD'nin kriptoya bakışının dönüştüğünü ve başardıkları işlerden gurur duyduğunu belirtti.

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