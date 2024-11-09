Trump zaferi sonrası Polymarket pozisyonları azalıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump zaferi sonrası Polymarket pozisyonları azalıyor

Trump zaferi sonrası Polymarket pozisyonları azalıyor

Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket'te açık pozisyonlar, ABD başkanlık seçiminin ardından keskin bir düşüş yaşadı. Platform, 5 Kasım'da 510,95 milyon dolar olan açık pozisyonların 8 Kasım'da 184,16 milyon dolara gerilemesine tanık oldu.

09.11.2024 13:05
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ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferinin ardından Polymarket'teki açık pozisyonlar önemli ölçüde azaldı. Platformun politik bahis piyasalarına olan yüksek bağımlılığının bu düşüşü kaçınılmaz kıldığını belirtiliyor.

ABD Seçimi Sonrası Açık Pozisyonlarda Tarihi Düşüş

Polymarket'in Trump-Harris başkanlık yarışına yönelik tahmin piyasası, 3,6 milyar dolarlık işlem hacmiyle platformun en büyük pazarını oluşturdu. Trump'ın kazanma olasılığı, AP News'in sonuçları açıklamasından önce yüzde 99'a yükseldi.

Platform CEO'su Shayne Coplan, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada tahmin piyasalarının kamuoyuna alternatif bir veri kaynağı sağladığını vurguladı. Coplan, platformun "kesinlikle tarafsız" bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan "Theo" adlı Fransız yatırımcının Trump'ın kazanması üzerine açtığı 45 milyon dolarlık pozisyon, manipülasyon tartışmalarını beraberinde getirdi. Platform yönetimi, yürüttüğü soruşturmada herhangi bir piyasa manipülasyonu tespit etmedi.

Platformun gelecekte yatırımcı ilgisini sürdürmek için 2026 ara seçimleri veya kripto ve jeopolitik olaylar gibi alternatif alanlara yönelmesi gerektiğini bildirdi.

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Son Dakika Kripto Para Trump zaferi sonrası Polymarket pozisyonları azalıyor - Son Dakika

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