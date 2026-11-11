Trump\'ın Bitcoin planına yasal engel

Beyaz Saray'ın kripto konseyini ekim ayına kadar yöneten Patrick Witt, 9 Kasım'da yayımlanan bir podcast röportajında yönetimin planlarını anlattı. Witt, "Başkanın bununla ilgilendiğini söyleyebilirim." dedi.

Witt'e göre yönetim, federal harcamaları artırmadan Bitcoin (BTC) satın almanın birkaç yolunu değerlendirdi. Trump'ın Mart 2025'te kurduğu rezerv için hükümet bugüne kadar piyasadan alım programı açıklamadı.

KONGRE YASAĞI ENDİŞESİ

Witt, piyasadan doğrudan Bitcoin alımının yasal olup olmadığının tartışmalı olduğunu söyledi. Yönetim, açık bir yetki olmadan adım atılması halinde Kongre'nin bu alımları yasaklayabileceğinden çekindi.

Witt, Kongre'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na federal Bitcoin alımlarını yasaklayan bir madde ekleyebileceği ihtimaline dikkat çekti. Witt, "Bumerang etkisi yaratacak bir şey yapmak istemedik." dedi.

Yönetimde konuşulan seçenekler arasında federal altın rezervinin yeniden değerlenmesi, Hazine'nin Kur İstikrar Fonu'nun kullanılması ve hükümetin elindeki diğer dijital varlıkların Bitcoin'e çevrilmesi yer aldı. Witt, son kararın Hazine Bakanı Scott Bessent'e ait olduğunu söyledi.

3 KASIM ARA SEÇİMLERİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Röportaj, Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazandığı 3 Kasım ara seçimlerinden önce kaydedildi. Witt, rezervin yasayla kalıcı hale getirilmesinin çok zor olacağını söyledi.

Rezerv şu anda Trump'ın başkanlık kararnamesiyle işliyor ve sonraki bir başkan bu kararnameyi yasa gerekmeden değiştirebilir. Senatör Cynthia Lummis ise hükümetin beş yılda 1 milyon Bitcoin biriktirmesini öngören yasayı destekliyor.

Witt, federal kurumların el konulan kripto paraları saklama biçiminde de sorunlar olduğunu anlattı. Witt'e göre kayıtlar tutarsızdı ve bazı kurumlar soğuk cüzdanları masa çekmecelerinde saklıyordu.