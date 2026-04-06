Trump’ın İran sözleri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor - Son Dakika
Trump’ın İran sözleri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor

Trump’ın İran sözleri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor
06.04.2026 16:27
Trump'ın İran'a yönelik sert sosyal medya paylaşımının ardından tahmin platformu Polymarket'ta ABD'nin bu yıl İran'ı işgal etme ihtimali pazar günü yüzde 63'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü sosyal medyada İran'a yönelik altyapı saldırısını ima eden bir mesaj yayımladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulmasına tepki göstererek Tahran'ı ciddi sonuçlarla tehdit etti.

Polymarket'taki ihtimalin yüzde 63 seviyesine çıkması, platformun gördüğü en yüksek değerin altında kaldı. Bölgede ABD askerlerinin yığılmasının ve Hürmüz Boğazı girişindeki kritik petrol sevkiyat noktası Kharg Adası'nın ele geçirilmesinin gündeme geldiği 29 Mart'ta bu oran yüzde 68 ile zirveye ulaşmıştı. İlgili sözleşmenin işlem hacmi 3,74 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Trump'ın çelişkili sinyallerine piyasa duyarlılığı sürdü. Geçen salı Trump'ın ABD'nin İran'dan iki ila üç hafta içinde çekilebileceğini ima etmesi Bitcoin'i yaklaşık yüzde 2,6, S&P 500 endeksini ise yaklaşık yüzde 2,91 yükseltti. Pazar günkü sert paylaşımın ardından piyasaların tepkisi ölçülü kaldı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4 artışla 69.650 dolar civarında seyrediyor.

SCHIFF: "HER DURUMDA ABD KAYBEDER"

Ekonomist Peter Schiff, Trump'ın İran altyapısına yönelik tehditlerini sosyal medyadan eleştirdi. "Hangi seçenek alınırsa alınsın ABD kaybeder" diyen Schiff, geri adım atılmasının müzakere güvenilirliğini zayıflattığını, saldırıya gidilmesinin ise savaşı tırmandıracağını öne sürdü. ABD'nin uluslararası itibarının zedeleneceğini ve İran'a sempati kazandırılacağını da ekledi.

Uluslararası ham petrol fiyatlarının göstergesi Brent türü petrol, geçen perşembe günü varil başına 109 doların üzerinde kapandı. Piyasalar hafta sonu tatilinin ardından pazartesi günü işleme yeniden açılıyor.

Son Dakika Kripto Para Trump’ın İran sözleri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump’ın İran sözleri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor - Son Dakika
Advertisement
