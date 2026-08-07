Trump\'ın kripto serveti tehlikede

Kripto piyasasının yapısını düzenleyecek CLARITY Yasası, Senato'da etik tartışmasıyla boğuşuyor. Birçok yasa koyucu, görevdeki kamu görevlilerinin kripto paralardan kazanç sağlamasını engelleyecek daha güçlü etik hükümler istiyor. Bu talebin merkezinde Başkan Donald Trump var. Basına yansıyan bilgilere göre iki partili etik önerisi, çıkar çatışmasını gidermek için Trump'ın kripto bağlantılı varlıklarını elden çıkarmasını zorunlu kılabilir.

Trump'ın kripto varlıklarının ölçeği tartışmayı büyütüyor. Trump, göreve gelmeden önce TRUMP adlı memecoin'i çıkarmış, ailesi ise World Liberty Financial girişimini kurmuştu. 2025 mali beyanına göre başkanın kripto girişimlerinden elde ettiği gelir yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı. Abu Dabi merkezli bir kuruluşun ocakta World Liberty Financial'a 500 milyon dolar yatırması, BAE bağlantılı başka bir şirketin ise Binance'e yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımı World Liberty'nin USD1 stablecoiniyle gerçekleştirmesi bu tabloyu daha da öne çıkardı. Trump ve Beyaz Saray, herhangi bir çıkar çatışmasını her zaman reddetti. Kaynaklara göre başkan yatırımlarını doğrudan yönetmiyor. Kripto işlerini oğulları Eric Trump, Donald Trump Jr. ve Barron Trump yürütüyor.

OYLAMA YAKLAŞIRKEN ETİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

CLARITY Yasasının önümüzdeki birkaç gün içinde Senato'da oylanması için görüşmeler sürüyor. Yasanın geçmesi için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Demokrat Senatör Ruben Gallego, metne eklenecek etik dilini müzakere ediyor. Trump'ın daha önce desteklediği taslak, kamu görevlileri ile eşlerinin dijital varlık ihraç etmesini yasaklıyor ancak diğer aile üyelerini kapsam dışında bırakıyor ve Ocak 2029'da sona ermesi öngörülüyordu. Demokratlar ise düzenlemenin kalıcı olmasını, eyalet başsavcılarına uygulama yetkisi verilmesini ve bir elden çıkarma hükmü eklenmesini istiyor.

YASA GEÇERSE PİYASADA GÜVEN ARTABİLİR

CLARITY Yasası kabul edilirse sektörde düzenleyici belirsizliğin azalması ve yatırımcı korumasının güçlenmesi bekleniyor. Bu düzenleyici netliğin, yatırımcı güvenini ve kurumsal ilgiyi artırabileceği değerlendiriliyor.

Ancak metne güçlü bir etik hüküm girmesi durumunda aynı yasa, Trump'ı kripto varlıklarını elden çıkarmaya zorlayabilir. Bu nedenle tasarının kaderi, iki partinin etik hükümler üzerinde uzlaşmasına ve Senato'nun tatil öncesi takvimine bağlı.