Trump\'tan Bitcoin açıklaması: \'Gündemimizde\'

Trump'ın açıklaması, kripto şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırladığı toplantıda geldi. Devletin Bitcoin alıp almayacağı sorulan başkan, konunun konuşulduğunu ve varlığın dolar üzerindeki baskıyı azalttığını ifade etti. Trump, düzenleyicilerin tavsiyeyle gelmesi durumunda bunu kesinlikle dinleyeceğini söyledi.

Bu ifade, mevcut politikanın sınırlarına da işaret ediyor. Trump geçen yıl stratejik Bitcoin rezervi kuran bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Kararname, ABD'nin elindeki Bitcoin'i satmasını yasaklıyor. Ancak devletin piyasadan alım yapmasına dair bir taahhüt içermiyor. Rezervdeki varlığın büyük bölümü kolluk operasyonlarında el konulan Bitcoin'lerden oluşuyor.

KRİPTO PİYASASI DEĞER KAZANDI

Toplantıdan çıkan mesajlar kripto piyasasını hareketlendirdi ve yükseliş gece boyunca sürdü. Bitcoin 68 bin doları aştıktan sonra hız kesmedi. Yayım sırasında yüzde 11 kazançla 71 bin 640 dolardan işlem gördü. Ethereum (ETH) 2000 dolar seviyesini geri aldıktan sonra yüzde 18 yükselerek 2273 dolara ulaştı. Solana (SOL) yüzde 13 artışla 87,7 dolara, XRP yüzde 14 yükselişle 1,15 dolara, Dogecoin (DOGE) ise yüzde 10 kazançla 0,077 dolara çıktı.

En sert tepki Hyperliquid tarafında görüldü. Trump'ın, CFTC Başkanı Michael Selig'in bu merkeziyetsiz türev borsasını tam uyumlu biçimde ABD'ye getirmek için çalıştığını söylemesinin ardından HYPE tokeni yüzde 15 değer kazandı ve 69 dolara yükseldi.

CLARITY YASASINDA OYLAMA EYLÜLE KALDI

Trump aynı toplantıda Kongre'ye piyasa yapısı yasasını geçirme çağrısı yaptı. Başkana göre CLARITY Yasası'nın kabulü ABD'yi Çin'in önünde tutacak. Trump ayrıca ülkenin Bitcoin ve kriptonun yanı sıra tahmin piyasaları ile yapay zeka gibi teknolojilerde de tartışmasız lider kalmasını sağladıklarını savundu.

Tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçmesine rağmen bu yılın büyük bölümünde tıkalı kaldı. Anlaşmazlığın merkezinde, bankacılık lobisi ile yasa koyucular arasında kripto platformlarının müşterilerine getiri ödeyip ödeyemeyeceği tartışması bulunuyor. Bazı yasa koyucular ise metindeki etik maddelerini değiştirmek istiyor. Temmuzda dolaşıma giren yeni bir tasarı, kamu görevlilerinin kripto tanıtımı yapmasını ve bu alandan kazanç sağlamasını yasaklamayı öngörüyor. Ağustosta yapılması beklenen oylama eylül ayına kaldı.