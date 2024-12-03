TRX tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

TRX tüm zamanların en yüksek seviyesinde

TRX tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Tron Blockchain ekosistemi tarihi bir başarıya imza attı. TRX piyasa değeri 20 milyar dolara yükselirken, son 24 saatte yüzde 13'ün üzerinde artış kaydetti. Tron kurucusu Justin Sun'ın Donald Trump'ın kripto projesine 30 milyon dolarlık yatırımı, bu yükselişte önemli rol oynadı.

03.12.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC) hakimiyetinin iki yıllık destek seviyesinin altına inmesi, yatırımcıların BTC pozisyonlarından kar realizasyonu yaparak altcoinlere yöneldiğini gösteriyor. Bu trend, özellikle Hedera'nın (HBAR) son bir ayda yüzde 763'lük artışıyla kendini kanıtlıyor.

TRX Değeri Yüzde 101 Yükselişle Rekor Tazeledi

Kripto para ekosisteminde yaşanan son gelişmeler, altcoin sezonunun başlangıcına işaret ediyor. TRX tokenı 0,23 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Yılbaşından bu yana yüzde 101'in üzerinde değer kazanan token, aylık grafikte de yüzde 42'lik bir performans sergiledi.

Piyasa uzmanları, Ethereum'un (ETH) 4.000 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, Bitcoin'in piyasadaki üstünlüğünün azalan eğilimiyle birlikte güç kazanıyor. Yatırımcıların BTC pozisyonlarından elde ettikleri karları altcoin piyasasına yönlendirmesi, yeni bir yükseliş trendinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Hedera ekosistemindeki gelişmeler de dikkat çekiyor. Token, Canary Capital'in Hedera tabanlı bir borsa yatırım ürünü (ETP) başlatma planlarının duyurulmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Justin Sun, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para TRX tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:32:25. #1.12#
SON DAKİKA: TRX tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.