Türkiye\'de kripto para transferlerine sıkı düzenlemeler geldi

Kripto Para

Türkiye, kripto para transferleri üzerindeki denetimlerini artırarak, 15 bin TL ve üzeri işlemlerde kimlik doğrulama zorunluluğu getirdi. Yeni yönetmelikler, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacını taşıyor. Bu düzenlemeler, 2025 yılında yürürlüğe girecek ve sektördeki güvenliği artıracak önemli adımları içeriyor.

Türkiye'de Kripto Para Transferlerinde Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye'de kripto para piyasasının düzenlenmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında geliştirilen yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yakından ilgilendiriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 15 bin TL'yi aşan kripto para transferlerinde kapsamlı kimlik doğrulama zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda gönderici, ticaret sicil bilgilerini, cüzdan adresini ve vatandaşlık ya da pasaport numarasını ibraz etmek zorunda kalacak.

Düzenlemenin getirdiği bir diğer yenilik ise 15 bin TL altındaki işlemlerde uygulanacak esnek yaklaşım. Bu tutarın altındaki transferlerde sadece alıcının temel bilgilerinin transfer mesajında yer alması yeterli görülüyor. Bununla birlikte hizmet sağlayıcılar, risk değerlendirmesi sonucunda gerekli gördükleri durumlarda ek belge talep edebilecek ve şüpheli işlemleri durdurma yetkisine sahip olacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) da sürece destek verecek. MASAK'ın elektronik tebligat yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, kripto hizmet sağlayıcılarına yeni sorumluluklar getirdi. SPK'dan onay alan kripto para hizmet sağlayıcılarının, MASAK nezdinde hesap açtırması gerekecek.

Yeni düzenlemelerin 25 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu kapsamlı değişikliklerle birlikte kripto para piyasasının daha şeffaf ve güvenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.