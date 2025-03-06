Türkiye kripto para devrimine hazırlanıyor: İşte o kritik dava tarihi - Son Dakika
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Kripto Para

Türkiye kripto para devrimine hazırlanıyor: İşte o kritik dava tarihi

Türkiye kripto para devrimine hazırlanıyor: İşte o kritik dava tarihi

GlobalB hukuk firması 2021'den beri yürürlükte olan kripto para ödeme yasağına karşı açtığı davanın duruşması 28 Mayıs 2025'te Ankara'da görülecek. Firmanın kurucu ortağı Avukat Sima Baktaş, davanın Türkiye'nin dijital ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

06.03.2025 10:34
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Türkiye'nin kripto para ekosisteminde yeni bir sayfa açabilecek önemli bir hukuki girişim başlatıldı. GlobalB hukuk firması, 2021 yılından bu yana yürürlükte olan kripto para ile ödeme yasağına karşı açtığı davanın 28 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da görüleceğini duyurdu. Kurucu ortak Avukat Sima Baktaş, olumlu bir kararın Türkiye'nin dijital ekonomisine ve Blockchain ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğini vurguluyor.

Kripto Para Ödemelerinin Yasallaşması Türkiye Ekonomisini Canlandıracak

Ankara'da 28 Mayıs 2025 tarihinde görülecek olan dava, Türkiye'nin dijital ekonomi geleceği açısından kritik önem taşıyor. GlobalB hukuk firmasının kurucu ortağı Avukat Sima Baktaş öncülüğünde açılan dava, 2021 yılından bu yana yürürlükte olan kripto para ile ödeme yasağını hedef alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" ile kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasını yasaklamıştı. Yönetmeliğin 3. maddesinin 2. paragrafında "Kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz" ifadesi açıkça belirtilmiş ve bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

TCMB, söz konusu yasağı getirirken kripto varlıkların düzenleme ve denetim mekanizmalarından yoksun olması, merkezi bir muhatap bulunmaması, piyasa değerlerindeki aşırı oynaklık ve anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilme riski gibi endişelerini gerekçe göstermişti. Ayrıca, dijital cüzdanların çalınabilmesi ve işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması da yasağın dayandırıldığı nedenler arasındaydı.

GlobalB hukuk firmasının kurucu ortağı Sima Baktaş, Danıştay'da gerçekleşecek olan duruşmada kripto para ödemelerinin yasaklanmasının ekonomik açıdan olumsuz etkilerini vurgulayacaklarını açıkladı. Baktaş, kripto ödemelerin önünün açılmasının finansal sektörün gelişimine katkı sağlayacağını, ödemeleri daha etkili hale getireceğini ve Türkiye'yi Blockchain işletmeleri için daha cazip bir merkez konumuna getireceğini savunuyor.

Açıklamasında "Mahkeme yasağın kaldırılması yönünde karar verirse, şirketlerin daha güvenli ve dinamik bir ortamda faaliyet göstermesini sağlayabilir ve dijital ekonominin büyümesini hızlandırabilir." diyen Baktaş, olumlu bir kararın yeni iş modellerinin önünü açabileceğini ve kripto platformları için lisans fırsatları yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, ödemelerde kripto para kullanımını yasaklamasına rağmen, son yıllarda kripto para ekosistemini düzenlemek adına çeşitli adımlar attı. 2024 yılının Temmuz ayında, kripto varlık sağlayıcılarının lisans başvurusu yapabilmesine olanak tanıyan bir düzenleyici çerçeve sunuldu. Bu kapsamda Bitfinex, Binance TR ve OKX TR gibi tanınmış borsalar lisans başvurusunda bulundu.

Ayrıca 2024 yılının Aralık ayında Türkiye, daha sıkı Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) düzenlemeleri getirerek, 15.000 Türk lirasını aşan işlemlerin kullanıcıların kimlik bilgileriyle birlikte raporlanmasını zorunlu kıldı. Bu gelişmelere paralel olarak, BankPozitif ve Misyon Bank gibi Türk bankaları, İsviçre merkezli kripto platformu Taurus ile iş birliği yaparak müşterilerine kripto hizmetleri sunmaya başladı.

Türkiye'de kripto para kullanımı yıllar içinde kayda değer bir artış gösterdi. 2021 yılında yapılan bir ankette, ülkedeki kripto para kullanıcı tabanının on bir kat arttığı ortaya çıktı. 2023 yılında gerçekleştirilen başka bir araştırmada ise ülkedeki kripto para kullanıcılarının oranının yüzde 12 yükseldiği belirlendi. 2024 yılında yayınlanan kripto para sahipliği raporuna göre ise, Türkiye'deki kripto para sahipliği oranı yüzde 19,3 seviyesine ulaştı.

GlobalB'nin açtığı dava, Türkiye'deki kripto ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olabilir. Avukat Baktaş, bu davanın "yenilikçiliği teşvik ederken aynı zamanda uyumu sağlayan ikincil düzenlemeler şekillendirmek için bir katalizör görevi görebileceğini" belirtiyor. Dava sonucunda alınacak olumlu bir karar, Türkiye'nin kripto para alanında daha liberal bir yaklaşıma geçmesine ve dijital ekonominin gelişmesine katkı sağlayabilir.

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Son Dakika Kripto Para Türkiye kripto para devrimine hazırlanıyor: İşte o kritik dava tarihi - Son Dakika

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