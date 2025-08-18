Üç büyük şirket Dogecoin ETF lisansı için rekabet ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Üç büyük şirket Dogecoin ETF lisansı için rekabet ediyor

Üç büyük şirket Dogecoin ETF lisansı için rekabet ediyor
18.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grayscale, Dogecoin ETF'si için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaparak NYSE Arca'da 'GDOG' sembolüyle işlem görmesini hedefliyor. Rex-Osprey ve Bitwise da benzer başvurularda bulundu. SEC'in kripto ETF'lere yaklaşımındaki değişim, memecoinlerin kurumsal yatırım araçlarına entegrasyonunu hızlandırıyor.

Kripto para dünyasının en tanınan memecoinlerinden Dogecoin (DOGE), kurumsal yatırım dünyasına bir adım daha yaklaştı. Grayscale'in stratejik hamlesi, Dogecoin'in sadece internet kültürünün bir parçası olmaktan çıkıp ciddi bir yatırım aracı olarak görülme potansiyelini gündeme getiriyor.

Memecoin ETF'lerinde Dogecoin İlk Sırayı Alıyor

Kayıt beyanında Grayscale, mevcut Grayscale Dogecoin Trust'ın adını Grayscale Dogecoin Trust ETF olarak değiştirdiğini açıkladı. Şirket, SEC tarafından onaylanması halinde fonun NYSE Arca'da işlem göreceğini belirtti.

Grayscale bu hamleyi gerçekleştirek tek varlık yöneticisi değil. Rex-Osprey ve Bitwise da benzer dosyalamalar aynı türde başvurular yaparak Dogecoin ETF pazarında rekabet başlattı. Bu durum, düzenleyicinin daha dostane bir başkanlık yönetiminin ardından SOL'den XRP'ye kadar çeşitli kripto ETF türlerini değerlendirmesi sırasında gerçekleşiyor.

SEC'in genel olarak kripto konusundaki tutumu yıl boyunca önemli ölçüde değişti. Temmuz ayında kurum, kripto ETF'ler için yetkili katılımcılar tarafından ayni yaratma ve itfaların yapılmasına izin veren emirleri onaylama yönünde oy kullandı. Kurum ayrıca spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin listelenmesi ve ticaretine yönelik başvurulara da izin verdi.

Biden yönetimi sırasında SEC, Grayscale tarafından açılan önemli bir mahkeme kararını takiben önce spot Bitcoin ETF'leri ve daha sonra Ethereum ETF'lerini onayladı. Bu düzenleyici çerçeve değişimi, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine entegrasyonunu hızlandırıyor.

Piyasa uzmanları, Dogecoin ETF'nin onaylanması halinde memecoinlerin kurumsal yatırım araçlarına dönüşümünde öncü rol oynayabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, kripto para çeşitlendirmesinin artmasına katkı sağlayabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Üç büyük şirket Dogecoin ETF lisansı için rekabet ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:22:10. #7.12#
SON DAKİKA: Üç büyük şirket Dogecoin ETF lisansı için rekabet ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.