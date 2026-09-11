UniCredit kriptoda yeni hizmetleri değerlendiriyor

Konuya yakın kaynaklara göre görüşmeler bir teknoloji ortağının seçilmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Olası teknoloji ortağının, varlıkların saklanması ve alınıp satılması için gereken altyapıyı sağlaması bekleniyor. Değerlendirilen alanlar arasında saklama ve alım satıma aracılık hizmetleri, tokenlaştırılmış yatırım ürünleri, sabit getirili menkul kıymetler ve stablecoin hizmetleri yer alıyor. Banka, müşterilerinin stablecoinleri nasıl kullanabileceğini ve kriptoya nasıl erişebileceğini inceliyor. UniCredit sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı. Hangi sağlayıcıların değerlendirildiği, projeye ne kadar harcanacağı ve seçimin ne zaman yapılacağı açıklanmadı.

Bu adım, bankayı şimdiye kadar profesyonel yatırımcılara sunduğu tekil kripto ürünlerinin ötesine taşıyabilir. UniCredit, Temmuz 2025'te İtalya'daki profesyonel müşterileri için BlackRock'ın IBIT fonuna bağlı yapılandırılmış bir ürün çıkarmıştı. Beş yıllık, dolar cinsinden bu yatırım sertifikası vade sonunda tam anapara koruması sunuyor ve müşterilere kriptoyu doğrudan tutmadan Bitcoin'e bağlı getiri elde etme imkânı tanıyordu. Banka 2025 sonunda da İtalya'nın ilk tokenlaştırılmış minibonosunu halka açık bir Blockchain ağında ihraç etti. UniCredit 8 Eylül'de Alman borçlanma piyasası platformu VC Trade'de azınlık hissesi aldığını duyurdu.

QIVALIS KONSORSİYUMU 37 BANKAYA ULAŞTI

Stablecoinler, UniCredit'in stratejisinde Qivalis aracılığıyla zaten yer alıyor. Amsterdam merkezli Qivalis, Avrupalı bankaların euroya bağlı bir stablecoin geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Qivalis, mayıstaki genişleme öncesinde UniCredit, BNP Paribas, ING ve Banca Sella'nın da aralarında olduğu 12 bankayı bir araya getiriyordu. Mayıs 2026'da ABN AMRO, Rabobank ve Intesa Sanpaolo gibi 25 kurumun katılımıyla üye sayısı 15 Avrupa ülkesinde 37 bankaya çıktı. Qivalis, Hollanda Merkez Bankası denetiminde bir elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermeyi planlıyor. Grup, euroyla bire bir desteklenen ve MiCA'ya uyumlu bir token çıkarmayı hedefliyor. İlk kullanım alanlarının kurumsal takas, hazine işlemleri ve tokenlaştırılmış varlıkları kapsaması planlanıyor. Nisan 2026'da altyapı sağlayıcı olarak Fireblocks seçildi. Gerekli izinlerin alınması koşuluyla tokenin 2026'nın ikinci yarısında kullanıma sunulması hedefleniyor.

STANDARD CHARTERED VE LEUMI KRİPTO İŞLEMİNE YÖNELDİ

UniCredit'in hamlesi, Avrupa bankalarının kripto ve tokenlaştırılmış menkul kıymetlerde çalışmalarını artırdığı bir döneme denk geldi. AB'nin MiCA düzenlemesi, kripto hizmet sağlayıcıları ile stablecoin ihraççıları için ülkeden ülkeye değişen kuralların yerine ortak bir çerçeve getirdi. Qivalis üyesi Banca Sella, İtalya Merkez Bankasından kripto saklama ve transfer hizmeti onayı aldı. Standard Chartered 3 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kurumsal müşteriler için spot Bitcoin ve Ethereum işlemlerini başlattı. İsrailli banka Leumi ise ağustosta Galaxy Digital ile anlaşarak müşterilerine Bitcoin, Ethereum ve Solana işlemi sunmaya hazırlandı.

Bankaların kripto faaliyetleri mevduat güvenliğine ilişkin tartışmaları da gündeme getiriyor. UniCredit Başkan Yardımcısı Elena Carletti mayısta, Avrupa'nın kriptoya bağlı banka mevduatlarında yaşanabilecek bir strese yanıt vermekte zorlanabileceği uyarısında bulundu. Carletti, 2023'te batan Silicon Valley Bank örneğini hatırlattı. O dönemde Circle, USDC'yi destekleyen rezervlerin 3,3 milyar dolarının batan bankada tutulduğunu açıklamıştı. Carletti'ye göre AB'deki standart mevduat güvencesinin kişi başına her bankada 100 bin euroyla sınırlı olması, Avrupalı otoritelerin benzer bir koruma sağlama seçeneklerini azaltıyor.