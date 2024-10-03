Vitalik Buterin Ethereum ağında stake koşullarını yeniden şekillendiriyor

Kripto Para

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Vitalik Buterin, Ethereum Blockchain ağında önemli bir değişiklik önerisi ile gündemde yer alıyor. Solo stake etme gereksinimlerinin azaltılması, daha fazla kullanıcının ağın güvenliğine katkıda bulunmasına olanak tanıyacak. Bu adım, Ethereum'un geleceği için kritik öneme sahip ve topluluk tarafından heyecanla karşılandı. Buterin'in önerisi, Ethereum'un merkeziyetsizlik vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ethereum Ağındaki Stake Sürecinde Radikal Değişiklik

Vitalik Buterin, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Ethereum ağında solo stake etme için gereken minimum ETH miktarının düşürülmesi fikrini desteklediğini belirtti Solo stake etme, Ethereum ağında bireysel olarak doğrulayıcı olmak anlamına geliyor. Şu anda 32 ETH olan minimum stake etme gereksinimi, birçok küçük yatırımcı için önemli bir engel oluşturuyor.

Buterin'in önerisi, Ethereum ağının güvenliğini ve merkeziyetsizliğini artırma potansiyeli taşıyor. Solo stake yapan kişiler, üçüncü taraf hizmetlere veya merkezi kuruluşlara güvenmeden tam düğümler çalıştırıyor. Bu durum, ağın merkeziyetsizlik düzeyini artırıyor.

Ethereum kurucusu, Eylül ayında gerçekleşen Ethereum Singapore 2024 etkinliğinde de bireysel doğrulayıcıların önemini vurgulamıştı. Buterin, küçük yüzdedeki bireysel doğrulayıcının bile Ethereum için önemli bir merkeziyetsiz koruma katmanı ekleyebileceğini ve ağı yüzde 51 saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Buterin'in son önerisi, daha büyük bir bireysel doğrulayıcı topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Geçici çözüm olarak, bant genişliği gereksinimini artırmak karşılığında minimum stake etme yatırımı zorunluluğunu 16 veya 24 ETH'ye düşürmeyi öneriyor. Bu adım, solo stake etmeyi daha uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir hale getirebilir.

Ancak bu öneri, bazı teknik zorlukları da beraberinde getiriyor. Bir Ethereum geliştiricisi, ev ağlarının kullanımına sunulan bant genişliğinin fiziksel konumlara bağlı olduğunu ve bu durumun amaçlanan hedefin aksine çalışabileceğini belirtti.

Buterin, uzun vadede daha radikal değişiklikler tasarlıyor. "Peerdas" teknolojisinin geliştirilmesiyle bant genişliği gereksinimlerinin düşebileceğini ve "orbit single-slot finality" (SSF) ile minimum yatırımın 1 ETH'ye kadar inebileceğini söylüyor. Bu değişiklikler, Ethereum stake etme sürecini daha demokratik ve erişilebilir hale getirebilir.

Bu öneriler, Ethereum topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Daha düşük bir stake etme bariyeri, daha fazla katılımcıyı çekebilir ve bu da ETH'yi daha merkeziyetsiz hale getirebilir. Aynı zamanda, ağın güvenliğini ve dayanıklılığını artırabilir.

Buterin'in bu hamleleri, Ethereum'un gelecek vizyonunu şekillendiriyor. Ethereum ekosisteminin daha kapsayıcı ve demokratik bir yapıya doğru evrilmesi, kripto para dünyasındaki diğer projeleri de etkileyebilir.