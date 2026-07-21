Vitalik Buterin yapay zeka tartışmasına alışılmadık bir bakış getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vitalik Buterin yapay zeka tartışmasına alışılmadık bir bakış getirdi

Vitalik Buterin yapay zeka tartışmasına alışılmadık bir bakış getirdi
21.07.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yapay zekanın hızlı evrimini tartışmayı sürdürerek teknolojinin, çoğu kişinin düşünmediği alanlarda bile insanı istikrarlı biçimde geride bıraktığını savundu.

Buterin'e göre insanlar uzun süredir insan ile yapay zekanın yeteneklerini zeka ya da ekonomik verimlilik gibi tek bir ölçüyle karşılaştırıyor. Yöneticiye göre bu tekil karşılaştırma yanıltıcı ve insanlar yapay zekayı insanla yanlış biçimde kıyaslıyor.

Buterin, insanların da yapay zekanın da geniş bir yetenek yelpazesine sahip olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Bu yelpaze, yürümek ve elle iş yapmak gibi fiziksel görevlerden stratejik düşünme, duygusal zeka ve zihinden matematik gibi bilişsel becerilere kadar uzanıyor.

BUTERIN 1500'LÜ YILLARIN DEĞİRMENLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Buterin, savını güçlendirmek için makinelerin insanı yalnızca birkaç özel görevde geçebildiği 1500'lü yıllara değindi. Su ve yel değirmenlerini örnek gösteren Ethereum kurucusu, bu makinelerin doğal enerjiyi kullanmakta insanlardan çok daha iyi olduğunu, buna karşın insanların neredeyse diğer tüm alanlarda üstünlüğünü koruduğunu belirtti.

Buterin'e göre günümüzün yapay zeka sistemleri benzer bir örüntüyü çok daha büyük ölçekte izliyor. Yöneticiye göre yapay zeka insanların yerini bir gecede almak yerine giderek daha fazla alana yayılıyor ve teknoloji geliştikçe insanı bir yetenekte daha geçiyor. Buterin, yapay zekanın evriminin, genel olarak insandan daha "akıllı" hale gelip gelmediğini sormak yerine iyi yaptığı görevlerin artan sayısıyla ölçülmesi gerektiğini düşünüyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Vitalik Buterin, Kripto Para, Yapay Zeka, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Vitalik Buterin yapay zeka tartışmasına alışılmadık bir bakış getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
09:08
Özel’den “Sıra size de gelecek mi“ sorusuna dikkat çeken yanıt
Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:00:15. #7.12#
SON DAKİKA: Vitalik Buterin yapay zeka tartışmasına alışılmadık bir bakış getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.